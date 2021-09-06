بعد صراع مثير .. حجازي يُسقط تاليسكا ويُتوج بالأفضل في آسيا

نجم الاتحاد فرض نفسه على الجميع

شهدت الأيام الأخيرة صراعًا مثيرًا بين أحمد حجازي مدافع الاتحاد وأندرسون تاليسكا مهاجم النصر على الفوز بلقب أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا لشهر أغسطس الماضي.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يختار شهريًا عددًا من اللاعبين المميزين ويمنح الجمهور حق التصويت لاختيار أفضلهم ليكون نجم الشهر في آسيا، ويتم اختيار اللاعبين بناءً على عدة عوامل.

الاتحاد القاري أوضح خلال موقعه الرسمي أن أبرز تلك العوامل هي دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

وقد اختار للشهر الماضي كلًا من حجازي وتاليسكا بجانب لابا كودجو نجم العين الإماراتي ومحمود زعترة لاعب الوحدات الأردني ويزن النعيمات نجم سحاب الأردني وخالد المبيض لاعب الوحدة السوري.

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المنافسة حُصرت مبكرًا بين ثنائي الدوري السعودي وقد كانت شرسة للغاية واستطاع حجازي حسمها لصالحه بفارق ضئيل، إذ حصل على أكثر من 81 ألف صوت بنسبة بلغت 48.32%، فيما حصد تاليسكا 45.03% من أصوات المشاركين، وقد حل الأردني محمود زعترة في المركز الثالث ولم يحصل سوى على 5.31% من الأصوات.

وفي استعراضه لمسيرة المدافع المصري خلال أغسطس أشار الاتحاد الآسيوي إلى أن مهام حجازي لا تقتصر على الجوانب الدفاعية فقط، بل أصبحت زيارته لمرمى المنافسين أمرًا عاديًا بإحرازه هدفين في أول 3 جولات من الدوري السعودي.

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