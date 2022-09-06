بعد صدمة الـ3 أشهر .. أخبار إيجابية عن مارتينيز ومدة غيابه "القصيرة"

اللاعب يُعاني من مرض في القلب

مازالت الأخبار تتضارب حول مدة غياب جونزالو مارتينيز نجم النصر عن الملاعب بعد اكتشاف معاناته من مرض في القلب، حيث صدم أحد الأطباء عشاق الأصفر يوم أمس بحديثه عن ابتعاد اللاعب عن الملاعب لمدة 3 أشهر تقريبًا.

مما يُعاني مارتينيز بالتحديد؟

التقارير الصحفية المتابعة كانت قد أشارت لمعاناة اللاعب من التهاب في غشاء التامور، وهو ما منعه من لعب أول مباراتين للنصر في دوري روشن السعودي.

وبعد القيل والقال عن الأمر، حسم بيتي الجدل بنفسه وأكد إصابته بالمرض، لكن مع تشديده على أن الأمر بسيط ولا يدعو للقلق.

إذ كتب عبر إنستجرام "سأعود قريبًا للملاعب لأقدم أفضل ما لدي، أعاني فقط من التهاب غشاء التامور وهو مرض بحاجة لعلاج ولا أكثر من ذلك".

التهاب التامور هو تورم وتهيج يُصيب الغشاء الرقيق المحيط بالقلب، وعادة ما يُسبب التهابه ألمًا حادًا في الصدر.

حالات التهاب التامور عادة ما تكون خفيفة ولا تحتاج إلى علاج بل تشفى من تلقاء نفسها، وقد يتضمن العلاج للحالات الأشد تناول بعض الأدوية، ويتم اللجوء للجراحة في بعض الحالات النادرة.

Shahid

ما هي مدة غياب بيتي عن النصر؟

الدكتور أحمد الدخيل أخصائي الطب الرياضي أكد خلال حديثه لقنوات شركة الرياضة السعودية يوم أمس أن بيتي يستطيع التعافي تمامًا من التهاب غشاب التامور والعودة إلى اللعب مع فريقه، لكن الأمر مرتبط بتلقيه العلاج المناسب وإعادة تقييم حالته من جديد.

الطبيب المختص صدم جماهير النصر حين أوضح أن الحد الأدنى لغياب اللاعب عن مباريات النصر هو 3 أشهر، مما يعني أن عودته للعب لن تكون سوى في العام الجديد 2023.

إذ قال "بيتي لا يُعاني من مرض في القلب بل التهاب في الغشاء المحيط بعضلة القلب، قد يكون السبب فيروس كورونا أو الإنفلونزا، هي حالة قابلة للعلاج خلال 3 أشهر وقد يعود بعدها اللاعب للعب لكن بعد خضوعه لتقييم جديد من الطبيب المختص ومع بعض التدريبات".

صحيفة الرياضية السعودية طمأنت الجمهور النصراوي بالإشارة صباح اليوم إلى أن بيتي أجرى فحصًا دقيقًا للقلب تضمن اختبار الإيكو، وقد ثبت عدم معاناته من أي مرض في عضلة القلب بل التهاب في غشاء التامور فقط.

وأوضحت الصحيفة أن الطبيب المختص بالقلب منح اللاعب أودية خاصة بالالتهابات لمدة 14 يومًا، وسيخضع اللاعب بعد هاذين الأسبوعين لفحص جديد وفي حال تماثل للشفاء سيُسمح له بالعودة للتدريبات مجددًا مع زملائه.