بعد صدمة الدوري.. هل سيكون الاتحاد سببًا في الموسم "الصفري" محليًا للنصر؟

منافسة قوية على كأس خادم الحرمين الشريفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يحل النصر غدًا السبت، ضيفًا ثقيلًا على نظيره اتحاد جدة في المواجهة الثانية في أقل من أسبوعين أيام خلال المنافسات المحلية السعودية.

العالمي والعميد وجهًا لوجه مرة أخرى في نفس الشهر ولكن هذه المرة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب "الجوهرة المشعة".

ويتسأل الجميع في الوقت الحالي.. هل يقوم الاتحاد بإنهاء موسم الاتحاد خالي الوفاض؟ ويقصيه من الكأس كما أضاع أمله في الدوري؟

الاتحاد تمكن من الإطاحة بالنصر من أعلى قمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الـ27 من البطولة المحلية.

تقدم الاتحاد بثنائية في الشوط الأول عن طريق أليكساندر بريوفيتش ولكن عاد عبدالرازق حمدالله بثنائية ليتعادل لفريقه، قبل أن يخطف فهد المولد الفوز للعميد في الدقيقة 88.

الهلال استغل وقتها تعثر النصر ليعود للقمة مرة أخرى ويتربع على العرش قبل أمتار قليلة للغاية من نهاية البطولة المحلية في الموسم الحالي

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ففي حالة فوز الاتحاد في لقاء الغد على النصر، وإطاحته من الكأس، ومواصلة الهلال تصدره للدوري، فسيكون الاتحاد هو صاحب خروج النصر خالي الوفاض من البطولات المحلية وتبقى له المنافسة الآسيوية.