بعد شكوى موسيماني .. جنوب إفريقيا تهب للاعتذار له وللأهلي

ما هو رد فعل جنوب إفريقيا؟

رغم قيادته لفريقه النادي الأهلي للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلا وأن علامات الحزن كانت تظهر على المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، بسبب ما بدر من جماهير صن داونز الجنوب إفريقي، قبل انطلاق مباراة الإياب التي أقيمت في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

الجماهير هاجمت حافلة النادي الأهلي، وقامت بإيقافها ورفع لافتات وقاموا بإطلاق هتافات مسيئة ضد موسيماني، وهو الأمر الذي تسبب في حالة غضب من جانب المدرب الجنوب إفريقي، الذي أبدى عن غضبه.

ماذا قال موسيماني عن ما حدث من الجماهير؟

وعلق بيتسو موسيماني خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي على ما حدث، حيث أكد على أنه حزين لما لاقاه من جانب جماهير صن داونز، وذلك بعدما قاموا بإهانته وتوجيه السباب له ولوالدته.

موسيماني أشار خلال تصريحاته إلى أنه يعلم جيدًا من وراء تلك اللافتات، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، وأن هذا الشخص قام بتحريض الجماهير ضده.

ما هو رد فعل مسؤولي صن داونز؟

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مسؤولي صن داونز حرصوا على إجراء اتصالات هاتفية بالمدرب بيتسو موسيماني، من أجل تقديم الاعتذار له لما بدر من جماهير الفريق قبل المواجهة.

مسؤولو صن داونز اعتذروا لموسيماني عن الإساءات التي تعرض لها خلال اتصالات هاتفية، بالإضافة إلى إصدار النادي لبيان رسمي يعتذر خلاله على تلك الإساءات.

ماذا جاء في بيان نادي صن داونز؟

أصدر نادي صن داونز بيانًا رسميًا يعتذر خلاله على تصرفات جماهيره ضد النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه قام بفتح تحقيقًا في الواقعة، متمنيًا استمرار العلاقة الطيبة التي تجمع بين الناديين.

وجاء نص البيان كالآتي: "لاحظ صن داونز سلوك بعض الجماهير المنتمية إلى النادي غير المقبولة، وذلك قبل مباراته ضد الأهلي، وهو السلوك المرفوض والذي لا يليق ولا يعكس الاحترام والمشاعر الطيبة بين الناديين".

وتابع: "تلقينا شكاوي من المشجعين ضد التصرفات التي قام بها البعض من شتائم وعبارات غير لائقة، ونريد أن نؤكد على أن جماهير صن داونز تحت أي ظرف لا يجب عليها إظهار عدم الاحترام والإهانات والتصرفات غير اللائقة التي قام بها البعض، وعليهم التحلي بالاحترام الدائم".

وواصل: "بناء عليه، نعتذر للنادي الأهلي وكل العاملين والمنتمين للنادي، وستقوم إدارة صن داونز بفتح تحقيقًا في الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من قاموا بتلك التصرفات، وسنظل حريصين على الحفاظ على العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل مع النادي الأهلي".

ما هو رد فعل اتحاد جنوب إفريقيا؟

ومن جانبه، أصدر اتحاد جنوب إفريقيا بيانًا رسميًا يعلق على موقفه من واقعة تعرض حافلة الأهلي للشتائم من جانب جماهير صن داونز، حيث جاء نص البيان كالآتي:

"هؤلاء الأفراد لم يسيئوا للمدرب بيتسو موسيماني فقط، بل أفسدوا سمعة البلد، وبناء على ذلك، فإننا لن نصمت أمام هذا الأمر، وسنعمل جاهدين للتعرف على هؤلاء الأفراد وإنزال أقصى العقوبات على الجناة".

"لقد قدمنا بلاغًا عاجلًا للأمن وسننتظر أيضًا بلاغًا من النادي، وسنتعامل مع هذا الأمر بما يستحقه من سرعة وجدية، ولن نتسامح مع هذا، موسيماني هو سفيرنا".

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