بعد شد وجذب .. الدوري الإنجليزي يغير قواعد تأجيل المباريات بسبب كورونا

قررت رابطة الدوري الإنجليزي تغيير القواعد الخاصة بتأجيل المباريات بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وعقدت رابطة الدوري الإنجليزي اجتماعًا مع الأندية يوم الأربعاء، تم خلاله الاتفاق على القواعد الجديدة.

ما هي القواعد الجديدة؟

حسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن التغيير الجديد سيجبر الأندية على إظهار دليل على وجود أربع حالات إيجابية للإصابة بفيروس كورونا قبل تأجيل إحدى المباريات.

وسيأتي الانتقال من قاعدة "اللاعبين المتاحين" إلى "حالات كورونا النشطة" بداية من الجولة القادمة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن الأندية لم تقدم أي اعتراضات على هذا التغيير في القاعدة خلال الاجتماع.

الحد الأدنى حاليًا لطلب تأجيل مباراة هو إثبات أربع حالات إيجابية للإصابة بفيروس كورونا داخل الفريق، وبموجب التوجه الجديد، لن يؤدي ذلك إلى تأجيل المباريات تلقائيًا.

ما هي القاعدة السابقة لتأجيل المباريات في الدوري الإنجليزي؟

في السابق، كان على الأندية التي تريد إلغاء أو تأجيل مباراة إثبات عدم توفر 13 لاعبًا بالإضافة إلى حارس مرمى، مع مراعاة الإصابات والغيابات في التوقف الدولي.

وأدى ذلك إلى تأجيل 22 مباراة حتى الآن في موسم 2021-22 من الدوري الإنجليزي، وخلاف شديد بين الأندية.

أبرز حالات الخلاف كان بعد طلب آرسنال لتأجيل مباراته في ديربي شمال لندن ضد توتنهام، رغم وجود حالة إصابة واحدة مؤكدة فقط بين صفوف "الجانرز".

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