بعد شائعات تدريب أمريكا .. جوارديولا يتجه إلى البرازيل!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

من المقرر أن يحضر بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، مباراة بايا أمام كوريتيبا في الدوري البرازيلي يوم 21 نوفمبر، إلى جانب فيران سوريانو رئيس مجموعة سيتي لكرة القدم. وتأتي هذه الرحلة إلى أمريكا الجنوبية في ظل ارتباط اسم المدرب الكتالوني بقوة بخلافة ماوريسيو بوتشيتينو، المتجه إلى مانشستر يونايتد، في منصب المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة.

إعلان

المدرب الكتالوني يخطط لزيارة البرازيل

وفقًا لـESPN Brasil، سيسافر جوارديولا وسوريانو أولًا إلى ساو باولو من أجل التزام مؤسسي في 18 نوفمبر قبل زيارة سلفادور بعد ثلاثة أيام. ويشغل المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ حاليًا منصب سفير عالمي للمؤسسة الأم عقب فترة قيادته التي امتدت عقدًا من الزمن في ملعب الاتحاد والتي انتهت في مايو 2026. وتبلغ رحلتهما ذروتها في ملعب أرينا فونتي نوفا الذي يتسع لـ48,902 متفرج في مباراة الجولة الـ36.

شبكة الأندية المتعددة تستضيف رحلة سلفادور

انضم النادي البرازيلي رسميًا إلى التكتل الكروي العالمي في مايو 2023 عندما استحوذت المجموعة على حصة بنسبة 90 بالمئة في الشركة الرياضية المحدودة التابعة للنادي. وقد وضع هذا الاستثمار فريق سلفادور إلى جانب الأندية الشقيقة التي تشمل النادي الإسباني جيرونا، ونيويورك سيتي إف سي في الدوري الأمريكي للمحترفين، والنادي الأوروجواياني مونتيفيديو سيتي توركي، إضافة إلى العملاق الإنجليزي.

وعلى أرض الملعب، يستمتع المستضيف بمشوار محلي قوي وهو يكافح لضمان التأهل القاري خلال الجولات الأربع الأخيرة من موسم الدرجة الأولى. وبعد أن جمع 53 نقطة في 34 مباراة حتى الآن، يحتل حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب ليشغل المقعد الأخير المؤهل للدور التمهيدي من كوبا ليبرتادوريس.

الاتحاد الأمريكي يترقب خطوة لضم مدرب

وبينما يؤدي مهامه كسفير خلال فترة توقف عن التدريب، برز الإسباني كهدف رئيسي لتولي قيادة منتخب الولايات المتحدة الأول لكرة القدم للرجال. ووفقًا لـThe Athletic، يخطط مسؤولو الاتحاد الأمريكي لكرة القدم للسعي وراء المدرب المتوّج بمجرد أن يُتمّ بوتشيتينو انتقاله المتوقع إلى أولد ترافورد في أعقاب إقالة مايكل كاريك مؤخرًا.

إعلان إعلان

ويذكر التقرير أن اسم لاعب خط الوسط السابق قد ظهر بشكل بارز عبر مستويات متعددة من تخطيط الاتحاد لخلافة المدرب، حيث سبق للمسؤولين أن تواصلوا معه في عام 2024 قبل تعيين الأرجنتيني. ومن المتوقع أن يشرف بوتشيتينو على مباراتي فريقه المقبلتين في ربع نهائي دوري أمم الكونكاكاف أمام هايتي قبل أن يُتمّ عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تتضمن بندًا لشراء العقد بقيمة 10 ملايين دولار بحسب التقارير.

السعي نحو ليبرتادوريس يتقاطع مع حبكة التدريب

ومن على المدرجات في سلفادور نهاية الأسبوع المقبل، سيشاهد جوارديولا باهيا وهو يحاول تعزيز موقعه ضمن المراكز الستة الأولى أمام ضيفه كوريتيبا. ويُعدّ حصد النقاط الثلاث على أرضه أمرًا حيويًا للمستضيف للبقاء متقدمًا بثلاث نقاط عن أتلتيكو مينيرو صاحب المركز السابع، بينما يتخلف عن أتلتيكو بارانينسي صاحب المركز الخامس بنقطة واحدة فقط. وفي الوقت ذاته، بمجرد أن يُنهي بوتشيتينو مهامه أمام هايتي، من المفترض أن يكتسب السعي الرسمي للاتحاد الأمريكي لكرة القدم نحو الكتالوني زخمًا أكبر.