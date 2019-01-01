بعد سنوات .. باري يكشف لماذا فضل السيتي على ليفربول

لم يقدر على مقاومة إغراء القطار السريع

عاد متوسط ميدان منتخب إنجلترا السابق جاريث باري، بالذاكرة إلى الوراء عقد من الزمان، ليكشف عن السبب الذي جعله يفضل التوقيع لمانشستر سيتي بدلاً من ليفربول، عندما كان على رأس المطلوبين لدى رافا بينيتيز في "أنفيلد روود" عام 2009.

وحاول عملاق الميرسيسايد التوقيع مع نجم أستون فيلا في مثل هذه الفترة قبل 10 سنوات، إلا أن باري فاجأ ليفربول برفض العرض، ليوقع بعد ذلك على عقد انتقاله إلى مانشستر سيتي، ضمن كوكبة النجوم، التي تعاقدت معها الإدارة الإماراتية، لمساعدة روبرتو مانشيني على تحقيق أول لقب بريميرليج منذ 44 عامًا.

وعن هذا القرار المصيري في مسيرته، قال باري في مقابلة مع صحيفة "فوتبول فانكاست". "كان واضحًا أن ليفربول لديه رغبة حقيقية للتعاقد معي، لكن بعد حديثي مع مارك هيوز –مدرب السيتي آنذاك-، تأكدت أنه من الغباء أن أفوت هذه الفرصة، علمت منه أن السيتي أشبه بالقطار المتجه إلى مكان ما".

🚨رسميًا 🚨



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وأضاف "ذكر لي بعض الأسماء المطروحة وطموح المالكين، وما قام به على أرض الواقع، حصدوه في النهاية والفريق يفوز بالبطولات، خصوصًا الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا ما رأيته في رحلتي مع هذا القطار".