بعد ست سنوات.. سباليتي يتصالح مع فرانشيسكو توتي!

خلاف لم يكن سببه معلومًا للكثيرين..

على هامش المعسكر الدولي الذي يجريه منتخب إيطاليا الخائض لغمار تصفيات كاس أوروبا يورو 2024، زار "الأتزوري" مستشفى بامبين جيسو للأطفال في العاصمة روما.

الوجود في العاصمة الإيطالية دفع المدرب لوشيانو سباليتي إلى اقتراح لقاء يجمعه مع نجم روما وأسطورته الخالد فرانشيسكو توتي.

العلاقة المتوترة بين توتي وسباليتي في نهايات مسيرة "الملك" بالملاعب الإيطالية حين كان سباليتي مدرب روما، توحي بالعديد من التوترات التي لا تخفى على أحد بين الطرفين.

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لكن لا يمكن البقاء هكذا طيلة العمر، وافق توتي على اللقاء بسباليتي، وفور أن تقابلا قام باحتضانه مباشرة، وكذلك بادله المدرب الإيطالي.

سباليتي قال في تصريحات إنه "لم يكف عن احتضان توتي" لدى رؤيته، لينتهي مسلسل من الخلافات استمر لنحو 6 أعوام بين الاسمين الكبيرين في الكرة الإيطالية.