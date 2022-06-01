بعد سبه للنصراويين والهجوم عليه .. خالد العقيلي يرفع الراية البيضاء!

تغريدة لاعب العالمي الأسبق قوبلت باستحسان كبير من الغالبية

بعدما تعرض لهجوم شديد خلال الساعات الماضية من جمهور ناديه السابق النصر السعودي، أعلن خالد العقيلي؛ اللاعب المعتزل والمحلل حاليًا، رفعه الراية البيضاء، لإيقاف سيل السباب الذي يتعرض له.

ماذا فعل العقيلي؟

قبل يومين، ظهر لاعب العالمي الأسبق في إحدى المساحات عبر "تويتر"، للحديث عن أوضاع الفريق في الموسم الجاري وما على الإدارة فعله.

خلال الحديث، وقع اختلاف في وجهات النظر، وتشاجر العقيلي مع بعض النصراويين، حتى وصفهم بـ"أصحاب الألسنة القذرة". (طالع التفاصيل من هنا)

على إثر ذلك، هاجم جمهور العالمي لاعب الفريق الأسبق، وأطلقوا وسمًا تحت عنوان "العقيلي يشتم النصراويين"، كالوا به الاتهامات والسباب له.

العقيلي يوقف سيل السباب:

بعد حالة الغضب الكبيرة التي انتابت النصراويين تجاه العقيلي، اضطر الأخير للخروج معلنًا مسامحته لكافة من قاموا بسبه.

وكتب العقيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل من أساء لي وشتمني وتعرض لعائلتي أو غيرها فإني أحله وأسامحه وغفر الله ذنبه ووفقه لكل خير، لأن الله يقول (..ومن عفا وأصلح فأجره على الله..)، وحسبي بالأجر من الله".

تغريدة العقيلي قوبلت باستحسان كبير من الغالبية، الذين أشادوا بروح التسامح لديه، رغم ما تعرض له.

كل من أساء لي وشتمني وتعرض لعائلتي أو غيرها فإني أحله وأسامحه وغفر الله ذنبه ووفقه لكل خير

لأن الله يقول (..ومن عفا وأصلح فأجره على الله..).

وحسبي بالأجر من الله 🌹🌹 — خالد العقيلي (@aboazaz05) June 1, 2022

يذكر أن العقيلي دخل في مشكلات كثيرة من قبل مع النصراويين، بسبب آرائه الصريحة والجريئة، التي لا تنصف ناديهم أحيانًا.

إحدى المشكلات كانت بسبب اختياره لسامي الجابر؛ لاعب الهلال الأسبق، كأسطورة الكرة السعودية، إذ أكد وقتها العقيلي أن قدامى العالمي قاموا بعدها بحذفه من المجموعة الخاصة بهم عبر تطبيق "واتس آب"، لعدم اختياره لماجد عبد الله؛ مهاجم النصر الأسبق.

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