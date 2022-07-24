بعد ساسي .. الدوري القطري يغزو الأهلي والزمالك

الأندية القطرية تستهدف نجوم الدوري المصري

يبدو أن نجوم الأهلي والزمالك أصبحوا أهدافًا مفضلة لأندية الدوري القطري، والأمر لا يقتصر على اللاعبين المصريين بل كذلك الأجانب.

الدحيل القطري كان قد نجح في ضم التونسي فرجاني ساسي الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع الزمالك، ويبدو أن زميله السابق أشرف بنشرقي سيسير على نفس الطريق بعد توديعه للأبيض بنهاية عقده هذا الأسبوع.

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المصادر الصحفية ومنها الصحفي محمد عراقي أكدت أن بنشرقي يمتلك عرضين من الدوري القطري، حيث يتنافس ناديا قطر والريان على خدماته، بجانب عرض ثالث من النادي الأهلي لكنه الأقل ماليًا.

أحمد سيد زيزو لاعب آخر من الزمالك مُستهدف من الدوري القطري، حيث كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رغبة الريان في التعاقد معه والتواصل معه بالفعل.

وأوضح ياسين أن زيزو طلب من مسؤولي النادي القطري التفاوض مع الزمالك حول انتقاله، حيث يرفض فكرة الرحيل بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 2.25 مليون دولار أمريكي.

بالانتقال للقلعة الحمراء، بات المدافع المغربي بدر بانون قريبًا من الانتقال إلى قطر القطري، حيث أفاد موقع يلا كورة المصري عن أن الصفقة قد تُحسم تمامًا خلال الـ48 ساعة القادمة.

النادي القطري كان قريبًا من ضم اللاعب قبل عدة أسابيع لكن المفاوضات توقفت فجأة مع الأهلي لخلافات مالية، لكن مصدر أبلغ يلا كورة أن المسؤولين القطريين عادوا لطاولة المفاوضات من جديد خاصة مع رغبة بانون في الرحيل، مشيرًا إلى أن الطرفين قد يتوصلا لاتفاق خلال اليومين القادمين.

يُشار إلى أن بانون مستبعد من قائمة الأهلي لمواجهة الجونة مساء اليوم في الدوري المصري رغم تعافيه تمامًا من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية، وكان قد غاب كذلك عن مواجهة الزمالك التي خسرها فريقه في نهائي كأس مصر الأسبوع الماضي.