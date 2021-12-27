بعد ريال مدريد .. كورونا يطرق أبواب برشلونة

أعلن برشلونة عن إصابة لاعبين في صفوفه بـ فيروس كورونا وذلك قبل أيام من مباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

الدوري يعيش الإسباني حالة هادئة نوعًا ما مقارنةً بما يعيشه نظيره الإنجليزي على مستوى الإصابات بفيروس كورونا.

من المصاب بكورونا؟

نشر برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي على "تويتر" إصابة الدولي الفرنسي، كليمون لونجليه والبرازيلي، داني ألفيش بـفيروس كورونا.

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Clément Lenglet y Dani Alves han dado positivo por Covid-19 y no se incorporarán mañana a las 18 horas a la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Los jugadores se encuentran bien de salud y están aislados en su domicilio. El Club ha informado a las autoridades competentes pic.twitter.com/syBMo0J8os — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 27, 2021

اللاعبين قبل يوم واحد من العودة إلى التدريبات الجماعية، خضعا لفحوصات وتبينا أنها مُصابان بالفيروس ولن يشارك أي منهما في مباراة الأحد القادم أمام ريال مايوركا.

كيف حال الدوري الإسباني؟

أكثر المتأثرين بالفيروس هو فريق ريال مدريد الذي أصبح بؤرة، حيث تعرض ما يزيد عن 20 فردًا بين لاعبين ومدربين والطقام الإداري.

حتى الآن لم يتم إلغاء أي مباريات بالليجا، ويحل برشلونة ضيفًا على ريال مايوركا يوم الأحد القادم على ملعب "إيبيروستار"، وذلك ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

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