بعد رفع أسعار تذاكر كلاسيكو النصر والاتحاد .. مرسول بارك: هدفنا تجاري بحت

إدارة ملعب النصر تؤكد أنها عاملت الهلال والشباب مثلما تعامل الاتحاد حاليًا، وأنها تلجأ لذلك في المباريات الكبيرة من أجل تحقيق مكاسب مالية أكبر

أوضحت إدارة ملعب مرسول بارك سبب ارتفاع تذاكر الكلاسيكو المنتظر بين النصر والاتحاد، مؤكدة أن هدفها تجاري ويختلف عن ملاعب كالجوهرة المشعة والملز.

ما هي أسعار تذاكر الكلاسيكو؟

دوري روشن السعودي متوقف حاليًا، نظرًا لخوض المنتخب السعودي معسكر إعداد في إسبانيا، ضمن المرحلة الثانية من الإعداد لكأس العالم قطر 2022.

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Shahid Shahid

ومن المقرر أن تُستأنف مباريات الدوري المحلي من جديد في الأول من أكتوبر المقبل، على أن يقام كلاسيكو العالمي والعميد في الثاني من الشهر ذاته.

وجاءت أسعار التذاكر لتثير غضب الجماهير، خاصةً الاتحادية، في ظل ارتفاع تذاكر جمهور العميد، مقارنةً بتذاكر العالميين.

تذكرة العوائل للاتحاديين 104 ريال، أما البانورامية 130 ريال، وخلف المرمى 130 ريال أيضًا.

أما تذاكر النصراويين فالعوائل تتراوح بين 74 و104 ريال، وخلف المرمى من 52 لـ61 ريال، والواجهة بين 104 و174 ريال، وأخيرًا البانورامية 74 ريال.

بماذا بررت إدارة مرسول بارك ارتفاع التذاكر؟

إدارة الملعب النصراوي أوضحت أنها تسعى لتحقيق أكبر استفادة مالية من المباريات الكبرى، نظرًا لضيق سعة الملعب، مقارنةً بملاعب وزارة الرياضة.

وأكدت الإدارة أن الهلال والاتحاد لا يعاملان جمهور النصر بالمثل في ملعبي الجوهرة المشعة والملز، كونهما يحصلان على دعم من وزارة الرياضة، حال تحقيقهما نسبة حضور معينة، وهو ما لا يحدث في مرسول بارك.

وجاء رد إدارة مرسول بارك، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إذ قال: "مرسول بارك ملعب استثماري، ولسنا كملاعب الوزارة، ولأن طاقتنا الاستيعابية لا تتعدى 24 ألف متفرج، قررت إدارة الملعب أمام الفرق الجماهيرية؛ الهلال والاتحاد والشباب، رفع أسعار التذاكر بسبب الطلب العالي عليها، وتم تطبيق هذا القرار في الموسم الماضي".

وأضافت: "الهلال والاتحاد لم يعاملا جمهور النصر بالمثل لأن الجوهرة والملز كبيران، يمكنهما استيعاب عدد أكبر من الجماهير، يساعدهم على الحصول على مكافأة الحضور من الوزارة".

واختتمت: "هي حسبة تجارية بحتة، تم تطبيقها من قبل مع الشباب والهلال، حتى تذاكر النصر نرفع سعرها في المباريات الكبيرة أحيانًا، وبالنسبة للكلاسيكو المنتظر فتقريبًا وصلنا لبيع 80% من التذاكر، وأمامنا أسبوعين تقريبًا على المباراة".

يذكر أن العالمي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، فيما يأتي العميد في المركز الثالث بعشر نقاط.

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