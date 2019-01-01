بعد رفض عرض ضم تريزيجيه - جالطة سراي يسخر من قاسم باشا

مطالبات قاسم باشا المالية كبيرة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

لم يصمت عبد الرحيم البريق، نائب رئيس نادي جالطة سراي التركي، أمام مطالبات فريق قاسم باشا التركي، للاستغناء عن محمود حسن تريزيجيه لاعب الأخير.

قاسم باشا رفض عرض جالطة سراي من أجل بيع المصري محمود تريزيجيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليطالب برفع المقابل المادي.

نائب رئيس جالطة سراي قال خلال تصريحات لصحيفة "أكسام" التركية: "نحن لا نقوم بشراء قطعة أرض باهظة الثمن في فلوريا".

أجيري يتطلع لظهور الفراعنة بمستوى عالي في البطولة 🇪🇬💪#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/LO3glteFEo — جول مصر (@goaleg) June 12, 2019

جاء ذلك سخرية من نائب رئيس جالطة سراي، بعد رفض قاسم باشا عرضًا بقيمة 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى لاعبين من صفوف الفريق.

ويرغب قاسم باشا في الحصول على مبلغ لا يقل عن 12 مليون يورو، للتخلي عن محمود حسن تريزيجيه، والذي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019، رفقة منتخب مصر.

وتلقى محمود حسن تريزيجيه العديد من الاهتمامات من أندية أوروبية، أبرزهم ليون ومارسيليا الفرنسيان.