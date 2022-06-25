بعد رفض روما وتوتنهام لضمه.. بيل بات مطلوبًا في هذا الفريق!

جاريث بيل سيرحل عن قارة أوروبا

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن اقتراب إتمام صفقة انتقال الجناح الويلزي جاريث بيل إلى فريق لوس أنجلوس.

وكان نجم ريال مدريد محط الأنظار في الفترة السابقة بعد اقترابه من الانضمام إلى فريق خيتافي، مع عرضه على نادي روما الإيطالي، وتوتنهام الإنجليزي.

وبحسب ما أورده موقع "MLSsoccer" فإن هناك مصادر خاصة بهم تقول إن صفقة الانتقال المجانية باتت من نصيب الدوري الأمريكي.

ماذا عن انتقال بيل لأمريكا؟

فرضية انتقال جاريث بيل للولايات المتحدة الأمريكية كانت مطروحة منذ معرفة أنه لن يجدد تعاقده مع فريق ريال مدريد.

وبحسب الصحفي "توم بوجيرت" فإن فريق لوس أنجلوس بات في اللمسات الأخيرة لضم الجناح الويلزي في الانتقالات الحالية.

BREAKING: LAFC are finalizing a deal to sign superstar Gareth Bale, per sources.



Bale is a free agent as his contract with Real Madrid expires this summer. The 32-year-old won 5 Champions Leagues, 3 La Ligas & more in Spain. Deal will NOT require DP spot. https://t.co/pegsSTYV6x pic.twitter.com/oUSXQE9ias — Tom Bogert (@tombogert) June 25, 2022

وتقترب تلك الصفقة من الحدوث، بعدما ضم النادي ذاته المدافع الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني من فريق يوفنتوس.

ويحتل فريق لوس أنجلوس صدارة جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد 15 مباراة، ومع إمكانية انضمام بيل وكيليني بمجرد فتح نافذة الانتقالات الثانوية يوم 7 يوليو.

سيتمكن الثنائي من لعب أول مباراة لهم مع الفريق الأمريكي ضد لوس أنجلوس جالاكسي يوم 8 يوليو.

جدير بالذكر أن جاريث بيل الآن يمر بفترة راحة بعد انتهاء الموسم في إسبانيا ومع نهاية فترة التوقف الدولي التي ساعد فيها منتخب بلاده على الوصول إلى منافسات كأس العالم قطر 2022.

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