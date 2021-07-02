بعد رفض دوري السوبر الأوروبي لتدمير كرة القدم.. باريس يخطط لسوق برقم أسطوري!

والكشف عن أسماء الراحلين أيضًا..

رغم قيام باريس سان جيرمان بأربع صفقات من العيار الثقيل حتى الآن في الميركاتو الصيفي، إلا أن إدارة ناصر الخليفي قررت أن يكون سوق انتقالات 2021 تاريخيًا بكل المقاييس لها.

الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الموسم المقبل هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الاقتراب كثيرًا من هذه الغاية في آخر موسمين لولا السقوط في اللحظات الأخيرة ضد بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

الصحف الفرنسية كشفت أن بي آس جي وضع ميزانية قياسية للقيام بصفقات هذا الصيف تبلغ 200 مليون يورو، والهدف واضح وهو جلب أفضل اللاعبين في العالم إلى حديقة الأمراء.

أول صفقات باريس كانت ضم جورجينيو فاينالدوم مجانًا، مع صفقتين مجانيتين آخرتين في الطريق (جيانلويجي دوناروما وسيرخيو راموس)، فيما الإنفاق الأول كان على ضم أشرف حكيمي بـ70 مليون يورو.

لم تعرض الصحف أسماءً أخرى للنجوم الذين يعتزم ناصر الخليفي ضمهم هذا الصيف بميزانيته القياسية، ولكن من الواضح أن باريس ستكون له الأفضلية في أي سباق على لاعب قياسًا بوضع أغلب إن لم يكن كل أندية العالم بسبب الكورونا.

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في الوقت نفسه، بات يتعين على إدارة باريس بيع بعض اللاعبين من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي اللازم، والابتعاد عن أي شبهات تتعلق باختراق قانون اللعب المالي النظيف.

الأسماء المطروحة للبيع بالنسبة لباريس هي الثلاثي ماورو إيكاردي وبابلو سارابيا وأندير هيريرا، ومن الممكن أن تتسع القائمة لأسماء أخرى كباكر وغيره، وكله اعتمادًا على الصفقات الجديدة.

الغريب حقًا أن باريس سان جيرمان كان من أكثر مناهضي فكرة دوري السوبر الأوروبي بحجة أن "الكرة للأندية البسيطة" ولتساوي الفرص، والآن تضخ مبلغًا لا يتماشى مع هذه الفلسفة شكلًا وموضوعًا.

الجدير بالذكر أن النادي العاصمي ارتبط بالتعاقد مع نخبة لاعبي العالم، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كما أبقى على نيمار بعقد طويل الأمد، وفي طريقه للإبقاء على كيليان مبابي أيضًا.