بعد رفض جيسوس .. الأهلي يفاوض فيتوريا ومدرب الهلال بالحسابات

مازالت إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي تبحث عن التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة الحالية، لكي يكون بدلًا من الألباني بيسنيك هاسي؛ المدرب الحالي للراقي، بسبب نتائج ومستوى الفريق غير الجيد.

الأهلي يعاني مع هاسي خلال الموسم الحالي، حيث حصل على فرصة كبيرة ولكن لا جديد في مستوى وأداء الأهلي خلال الفترة الماضية.

جيسوس يرفض عرض الأهلي المغري!

الأهلي يعيش وضعًا كارثيًا في الدوري السعودي، وتُوجه انتقادات عديدة للمدرب هاسي ويُطالب العديد بإقالته، وقد ارتبط النادي مؤخرًا بعدد من المدربين على رأسهم جيسوس الذي سبق أن تولى تدريب الهلال في السعودية.

الصحفي سيزار لويس ميرلو كشف عن آخر التفاصيل الخاصة بالمفاوضات بين الطرفين، مؤكدًا تقديم الأهلي عرضًا يتضمن التوقيع على عقد يمتد لـ3 سنوات مقابل 18 مليون يورو، أي 6 ملايين يورو سنويًا.

ميرلو أكد رفض جيسوس لهذا العرض الخرافي بسبب رغبته عدم العمل مع أي نادٍ حتى منتصف العام الجاري على أقل تقدير، ولذا بدأ الأهلي بالفعل البحث في خيارات أخرى. "اقرأ التفاصيل"

ما هي تفاصيل عرض الأهلي لفيتوريا مدرب النصر السابق؟

أكد الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أن الأهلي دخل في مفاوضات مع البرتغالي روي فيتوريا، من أجل تدريب الفريق.

الأهلي توجه لمفاوضة فيتوريا، بعدما رفض مواطنه جيسوس العرض المقدم من الراقي، ومازالت المفاوضات مستمرة خلال الوقت الحالي بين الطرفين.

وكشف جاليت عن تقدم الأهلي بعرض لفيتوريا لمدة 3 سنوات قادمة مقابل 7 مليون يورو، وذلك من أجل إقناعه بالعودة للدوري السعودي من بوابة الراقي.

الصحفي الإيطالي أكد على أن الأهلي وضع أيضًا المدرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السابق، كخيار بديل للتفاوض معه من أجل تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

🚨🗣️ After the #JorgeJesus refusal, #AlAhli is in negotiations with 🇵🇹 coach #RuiVitoria: on the table, a 3-year contract with a €7M annual salary.



🔄 Ramon #Diaz is also a backup option for the 🇸🇦 club. 🐓⚽#Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/7kDEzy5Sys — Rudy Galetti (@RudyGaletti) February 9, 2022

يذكر أن فيتوريا كان يتولى مهمة تدريب نادي النصر بالدوري السعودي، قبل إقالته بسبب تراجع مستوى الفريق العاصمي الأصفر.

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