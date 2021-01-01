بعد رفض جوارديولا ومظاهرات الجماهير .. مانشستر سيتي وتشيلسي على حافة الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي

تسارع لا ينتهي على مستوى الأحداث..

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن مانشستر سيتي قد حسم أمره بالانسحاب من دوري السوبر الأوروبي بعد تصريحات بيب جوارديولا الرافضة، وأكدوا أن تشيلسي قريب من المصير ذاته.

وقبل مواجهة تشيلسي أمام برايتون اليوم على ملعب ستامفورد بريدج تجمعت جماهير البلوز خارج الملعب في هتافات رافضة لدوري السوبر الأوروبي ومشاركة النادي فيه بقرار من الإدارة.

ذهب بيتر تشيك خارج ستامفورد بريدج ورد على هتافات الجماهير وقال لهم إن ذلك ليس مفيدًا، ولكن ليبتعدوا عن حالة الهرج تلك وكل شيء سيتم حله في أقرب وقت.

وحسب ما ذكرته بي بي سي وعدد من المصادر الإنجليزية المقربة من البلوز فإن تشيلسي يقوم بإعداد الوثائق لطلب انسحابه من دوري السوبر الأوروبي.

وتأتي جهود المغادرة بعد يومين فقط من إعلان تشيلسي كواحد من ستة أندية إنجليزية ستشارك في المنافسة الجديدة المثيرة للجدل، والتي قلبت عالم كرة القدم رأسًا على عقب.

وسيتسبب انسحاب فريقين بحجم مانشستر سيتي وتشيلسي من البطولة في حالة من عدم الاستقرار، خاصة مع رفض العديد من الجهات والرموز في اللعبة لتلك الفكرة واعتبارها محو لهوية الكرة.

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