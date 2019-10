واصل جرانيت جاكا لاعب وسط أرسنال، تصعيده للموقف العدائي تجاه جماهير الفريق بعد واقعة مباراة كريستال بالاس الأخيرة.

قائد منتخب سويسرا خرج غاضباً بعد تغييره في المواجهة التي انتهت بالتعادل 2/2، حيث اعترض بشكل غير لائق على صافرات الاستهجان ضده.

بعض التقارير الصحفية أكدت رفض جاكا القاطع للاعتذار، من أجل تهدئة الأوضاع مع جمهور المدفعجية بشكل مؤقت.

Granit Xhaka's Instagram profile photo used to show him captaining .



Today, he changed it to a photo of him captaining . pic.twitter.com/QURKCsxS5t