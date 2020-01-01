بعد رفض أرتور .. برشلونة قد يتخلص من راكيتيتش لضم بيانيتش

الصفقات التبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة مستمرة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ نادي برشلونة قرر إدخال إيفان راكيتيتش في صفقة تبادلية مع يوفنتوس للحصول على خدمات ميراليم بيانيتش خلال سوق الانتقالات المقبلة.

برشلونة يرغب في ضم بيانيتش وعرض التخلي عن أرتور ميلو في صفقة تبادلية ولكن اللاعب البرازيلي لم يوافق.

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وصرّح أرتور بأن برشلونة هو بيته ولا يود الرحيل عن النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة ويرى صعوبة اللعب لصالح أي فريق آخر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة قد يتجه لبيع راكيتيتش، خاصة وأنّ عقد الكرواتي ينتهي في 2021 ولا توجد رغبة فنية في استمراره مع الفريق الكتالوني.

وقد يضطر البلوجرانا لإضافة لاعب آخر في القائمة لإقناع يوفنتوس ببيع بيانيتش، ومن المتوقع أن يكون جان كلير توديبو بعد رفض البيانكونيري التعاقد مع صامويل أومتيتي لكثرة الإصابات التي تعرض لها.

ومتبقي فقط من يوفنتوس التواصل مع صاحب الـ32 عامًا لإقناعه بالموافقة على العرض وارتداء قميص البيانكونيري في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أنّ راكيتيتش صرّح في وقت سابق عن رغبته اللعب بجوار كريستيانو رونالدو مما قد يمهد لإتمام الصفقة.