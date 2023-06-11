بعد رفضه الهلال .. النصر يُغري أليجري لترك يوفنتوس

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر يسعى لإقناع الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي، لتدريب العالمي بداية من الموسم المقبل، على الرغم من رفضه لعرض الهلال.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا إلى أليجري، ولكن المدرب الإيطالي رفض الرحيل عن يوفنتوس.
وأشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، إلى أن النصر قدم عرضًا مُغريًا قيمته 45 مليون يورو لمدة 3 مواسم، من أجل إقناعه بتدريب الفريق الأصفر.
ولكن إدارة يوفنتوس تنتظر خلال الوقت الحالي، اتخاذ أليجري قراره النهائي، سواء بالاستمرار مع السيدة العجوز، أو الانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة النصر.
ويبحث النصر عن التعاقد مع مدرب جديد، ليعوض المدرب الكرواتي دينكو إيليتشيتش، الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت خلفًا للفرنسي رودي جارسيا الذي تمت إقالته.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- مقلب هالاند في ميسي وما دخل جماهير برشلونة .. كوميكس نهائي دوري الأبطال!
- لوكاكو أفضل من مدافع الهلال ولاوتارو مثل شوشع .. ردود فعل نهائي دوري أبطال أوروبا
- ما هي الفرق التي حققت الثلاثية عبر التاريخ؟
- كفى تواضعًا يا جوارديولا .. لا 10 هالاند ولا ميسي يستطيعون صناعة هذا التاريخ وحدهم!
- الأسوأ في الملعب ولا يقارن إلا بلاوتارو ولوكاكو .. هالاند المالك الأصلي لـ "طاقية الإخفاء"