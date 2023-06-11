بعد رفضه الهلال .. النصر يُغري أليجري لترك يوفنتوس

النصر قد يتمكن من إقناع أليجري بتدريب الفريق.

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر يسعى لإقناع الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي، لتدريب العالمي بداية من الموسم المقبل، على الرغم من رفضه لعرض الهلال.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا إلى أليجري، ولكن المدرب الإيطالي رفض الرحيل عن يوفنتوس.

وأشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، إلى أن النصر قدم عرضًا مُغريًا قيمته 45 مليون يورو لمدة 3 مواسم، من أجل إقناعه بتدريب الفريق الأصفر.

ولكن إدارة يوفنتوس تنتظر خلال الوقت الحالي، اتخاذ أليجري قراره النهائي، سواء بالاستمرار مع السيدة العجوز، أو الانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة النصر.

ويبحث النصر عن التعاقد مع مدرب جديد، ليعوض المدرب الكرواتي دينكو إيليتشيتش، الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت خلفًا للفرنسي رودي جارسيا الذي تمت إقالته.