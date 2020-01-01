دافيد ألابا .. صفقة انتخابية قادمة في برشلونة

النجم النمساوي يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ

وضع خوان لابورتا المرشح المحتمل لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ، ضمن أهم أولوياته في حالة النجاح بالانتخابات.

محادثات ألابا مع بايرن توقفت هذا الأسبوع، لعدم توصل الطرفين لاتفاق حول التجديد، قبل نهاية عقد اللاعب في صيف عام 2021.

شبكة "RAC1" الإسبانية، أكدت أن لابورتا يريد الحصول على خدمات اللاعب بالمجان بعد نهاية عقده لتدعيم صفوف برشلونة.

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وتعتبر فرصة التعاقد مع الدولي السويسري، غاية في الأهمية لخطط النادي الكتالوني، نظراً للقيمة الكبيرة للاعب وخبرته الطويلة على مدار السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن تكون محاولات إتمام الصفقة بصورة مبدئية في يناير، من أهم الدعاية الانتخابية للابورتا في حالة ترشحه بشكل رسمي.

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المهمة ليست سهلة للتعاقد مع ألابا، بوجود اهتمام باللاعب من عمالقة أوروبا، وأبرزهم يوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وعلى جانب آخر يتواصل الرئيس الأسبق لبرشلونة، مع ماتيو أليماني المدير العام السابق لفالنسيا، من أجل العمل معه في الهيكل التنظيمي في حالة فوزه بانتخابات رئاسة النادي الكتالوني.