بعد رغبته في التواجد بالبريميرليج ما هي الوجهات المحتملة لسولاري؟

مدرب ريال مدريد السابق يريد خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز

كشف سانتياجو سولاري، المدير الفني السابق لريال مدريد، رغبته في التدريب بالدوري الإنجليزي يوماً ما.

المدرب الأرجنتيني، تمت إقالته من تدريب ريال مدريد في مارس الماضي، لسوء النتائج على المستوى المحلي والأوروبي.

بعض الفرق في البريميرليج، قد تكون مناسبة للمدرب صاحب الـ 43 عاماً لخوض تجربته الجديدة، سنستعرضها معاً في التقرير التالي.

إيفرتون

بالرغم من وجود تشكيلة، جيدة من اللاعبين إلا أن إيفرتون، يحتل المركز السادس عشر من جدول الدوري وبفارق أربع نقاط عن مراكز الهبوط، تحت قيادة مدربه ماركو سيلفا.

وفقاً للتقارير الصحفية، فإن سيلفا قد يرحل عن صفوف التوفيز، في الفريق خاصة مع تراجع النتائج، وربما تكون مباراة ليستر سيتي القادمة آخر مبارياته مع الفريق.

إدارة إيفرتون قد تفكر في تجربة جديدة، والتعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق الذي قد ينجح في صناعة الفارق وإنقاذ الفريق من وضعه الحالي مع كتيبة اللاعبين الموجودة.

وست هام

المطارق تحت قيادة مانويل بيليجريني، يحتلون مركزاً لا يليق باسم الفريق العريق، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.

الفريق اللندني، قد يستعين بخدمات سولاري، وسيكون حلاً جيداً، بدلاً من بيليجريني الذي لم يحقق الفوز إلا في 3 مباريات فقط حتى الآن من 13 جولة.

ساوثامبتون

صاحب المركز قبل الأخير، من جدول الدوري بفارق نقطة وحيدة عن واتفورد المتذيل، قد يفكر في أي وقت بتغيير مدربه رالف هازنهاتل.

إدارة ساوثامبتون لن تجد حلاً أفضل من سولاري لمحاولة إنقاذ الفريق، ولكن المشكلة بالنسبة للمدرب الأرجنتيني، هي المخاطرة بتجربة جديدة مثل تدريب فريق لم يحصل إلا على 8 نقاط بعد 13 جولة، واقترب بشكل كبير من الهبوط.