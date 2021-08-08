بعد رحيل ميسي.. أجويرو يقول كلمته الأخيرة بخصوص البقاء في برشلونة

أجويرو يحسم موقفه الأخير

فتح رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة الإسباني باب التكنهات بخصوص رحيل المنضم حديثًا الأرجنتيني سيرخيو أجويرو عن صفوف الفريق.

وأعلن نادي برشلونة عن رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الأزمة المالية التي تجتاح النادي الإسباني.

وكانت قد ادعت بعض التقارير الصحفية أن أجويرو غاضب بعد رحيل ميسي ويرغب في فسخ تعاقده مع النادي الكتالوني.

ماذا قال أجويرو بخصوص هذه التكهنات؟

ونفى سيرجيو أجويرو ما تردد بخصوص رحيله عن برشلونة أو أنه اتخذ مثل هذه الخطوات عقب خروج ليونيل ميسي.

وتحدث للصحفيين خارج ملعب التدريب برشلونة في نهاية الأسبوع وقال: "لا تقلقوا، أنتم معي طوال العام".

ما هي خطة أجويرو الآن؟

في خضم ذلك، يستعد الأرجنتيني لخوض أول مباراة له بقميص برشلونة ضد يوفنتوس، اليوم، ومن المتوقع أن يتحمل عبء التهديف في النادي في الموسم الجديد بعد رحيل ميسي.

وسيفتتح فريق رونالد كومان أول مبارياته في الدوري الإسباني على أرضه أمام ريال سوسيداد في 15 أغسطس المقبل، ومن المحتمل أيضًا أن يتنافس اللاعبان الجديدان ممفيس ديباي وإريك جارسيا لمدة دقائق إلى جانب أجويرو.

يذكر أن أجويرو انضم إلى نادي صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي مانشستر سيتي.

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