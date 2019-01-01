النتائج المباشرة
الدوري التركي الممتاز

بعد رحيل دا كوستا للاتحاد - باشاك شهير يضم تاشي

آخر تحديث
التعليقات()
twitter/@ibfk2014
النادي التركي يواصل مساعيه لتحقيق اللقب الأول في تاريخه بالدوري

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

دعم باشاك شهير التركي، صفوفه الدفاعية، بضم المدافع الألماني، صاحب الأصول التركية، سردار تاشي من صفوف سبارتاك موسكو الروسي.

وأنضم المدافع البالغ 31 عامًا، حتى صيف 2020، فكان تعاقده ينتهي مع الفريق الروسي بنهاية الصيف المقبل.

وسبق لتاشي أن لعب لصفوف شتوتجارت الألماني من 2007 وحتى 2013، لينتقل لسبارتاك موسكو الروسي ومنه معارًا لصفوف بايرن ميونيخ الألماني

اختيارات المحررين

وخاض الألماني 15 مباراة دولية بقميص الناسيونال مانشافت، و184 مباراة في الدوري الألماني.

وتأتي صفقة تاشي سريعًا عقب رحيل المدافع المغربي مانويل دا كوستا لصفوف اتحاد جدة السعودي والتي تم الإعلان عنها صباح اليوم.

وحقق تاشي لقب الدوري الألماني مع شتوتجارت 2006-06، وبايرن ميونيخ 2015-16، والدوري الروسي مع سبارتاك موسم 2016-17.

وتعد الصفقة الدفاعية، هي الثانية لمتصدر ترتيب الدور الأول من الدوري التركي، بعد ضم البرازيلي روبينيو من صفوف سيفاس سبور التركي.

ويتفوق باشاك شهير في صدارة ترتيب الدوري التركي بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، طرابوزن سبور.

 

الموضوع التالي:
لابورت لا يدعم رابيو في موقفه ضد ديشان
الموضوع التالي:
خليفة مبارك: كان علينا حسم المباراة من الشوط الأول
الموضوع التالي:
بتصويت الجماهير.. رويس لاعب العام في ألمانيا
الموضوع التالي:
رفقة جنش - أوباما يغيب عن مواجهة الزمالك أمام بيراميدز
الموضوع التالي:
إسماعيل مطر: لا بديل عن الفوز في المباريات المقبلة
إغلاق