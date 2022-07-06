بعد رحيله .. لاعب الأهلي: إدارة النفيعي لا تفهم شيئًا ووجب رحيلها

المقهوي يفتح النار على إدارة الأهلي

فتح حسين المقهوي، لاعب وسط النادي الأهلي السابق، والذي رحل عن صفوف الفريق، وانتقل إلى نادي الفتح في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي الفتح عن التعاقد مع المقهوي لاعب الأهلي الذي رحل عن فريقه، بعد هبوطه إلى دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

المقهوي انتقد عبر حسابه الشخصي على تطبيق "سناب شات" إدارة الأهلي الحالية، وطالب بضرورة رحيلها خلال الوقت الحالي وبعد هبوط الفريق.

وجاء نص ما نشره المقهوي كالآتي: "مساء الخير، إلى جهور الأهلي الحبيب والغالي على قلبي، جد شكرًا لكم فرد فرد على كل شيء، محبتكم ودعمكم وحضوركم الدائم والوقفة معنا في كل الظروف التي مررنا بها".

وتابع: "أنا مثلكم حزين جدًا على الوضع الذي وصل إليه النادي مع الأسف مع هذه الإدارة، التي لا تفهم شيئًا في كرة القدم، ففشلت في كل شيء، ومن الأفضل لها أن تغادر هذا الكيان العظيم، وتعطي المجال لإدارة تعرف في هذا المجال".

وواصل: "لكن هذا حال الكرة، ياما تكلمنا وقلنا لكن ما كان أحد يستمع لنا نهائيًا، حسبي الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كل حال، هذا حال كرة القدم، وكنت أتمنى أن أقدم كل شيء وأعطي كل شيء لإسعاد هذا الجمهور العظيم".

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واختتم حسين تصريحاته قائلًا: "شكرًا جمهور الأهلي، اسأل الله التوفيق لي ولكم، وعبر الزمان سنمضي معًا".