بعد رحيله عن جلطة سراي .. قصة طرد فاتح تريم من تدريب تركيا بسبب "مطعم كباب"

رحل فاتح تريم عن تدريب جلطة سراي الأسبوع الماضي بعدما فقد الفريق كل آماله في المنافسة على لقب الدوري التركي، لاتساع الفارق مع المتصدر إلى 20 نقطة.

مسيرة المدرب المخضرم عرفت العديد من الإقالات، أبرزها من ميلان عام 2001 بعد 13 مباراة فقط، لكن أغربها على الإطلاق كان طرده من تدريب منتخب تركيا بسبب مطعم كباب.

اقرأ أيضًا | رحل تريم .. هل انتهت الأيام الصعبة لمصطفى محمد في جلطة سراي؟

تعود القصة إلى يوليو 2017 بعد 4 سنوات تقريبًا من بدء تجربته الثالثة مع المنتخب التركي، حيث كان قد قاده في 43 مباراة فاز في 27 وتعادل في 7 ولم يخسر سوى 9 مباريات.

الحكاية بدأت بخلاف بين زوج ابنة تريم مع صلاح الدين أيدودو، إذ كان الرجلان يمتلكان مطعمين متجاورين للكباب في مدينة ألاتشاتي التركية، وقد تدخل المدرب المخضرم وأجرى محادثة هاتفية مع أدودو هدده خلالها بضربه، بقوله "إن أتيت إليك سألقيك في المدفأة"، فما كان من الآخر إلا الرد "أهلًا بك، أنا في انتظارك".

صحيفة حريات التركية الناقلة للقصة أفادت أن تريم لم يُكذب خبرًا وانطلق بصحبة 4 رجال نحو ألاتشاتي التي تبعد نحو 200 ميل عن إسطبنول، وقد وصل مطعم الكباب بالفعل واندلعت مشاجرة عنيفة بين الطرفين.

المشاجرة التي تم تصوير أجزاء منها بواسطة الكاميرات القريبة أسفرت عن عدة إصابات، وقد وصلت إلى الشرطة لكن لم يتم توجيه أي تهم رسمية لأي من الطرفين، إلا أن مقاطع الفيديو أظهرت تريم ورجاله يُغادرون المطعم عقب انتهاء الشجار.

With Galatasaray 20 pts off top spot the club has fired beloved coach Faith Terim.



Still doesn’t come close to his dismissal as Turkish NT coach when he was fired after driving 6 hours across the country to smash up a kebab store whose owner was in dispute w his brother in law. pic.twitter.com/bdMTnP7vSw — Eli (@ElMengem) January 11, 2022

صحيفة ميرور الإنجليزية نقلت عن أحد عمال المطعم قوله حول الحادثة "كنت أنظف الفرن في منتصف الليل تقريبًا، قبل أن أبدأ بسماع صراخ في الخارج".

تابع "فاتم تريح و4-5 من رجاله كانوا يُحاولون مهاجمة مالك المطعم ويقذفون بالكراسي في كل مكان، أحدهم ضربني بالفعل، ومن ثم وصلت الشرطة للمكان".

أتم "أريد اعتقال ومعاقبة فاتم تريم والرجال الذين كانوا معه".

تريم علق على الحادثة قائلًا "لم أذهب إلى هناك للشجار، بل لحل الخلاف الموجود".

تصريحات المدرب، المعروف عنه العصبية الشديدة والانفعال السريع، لم تشفع له لدى الجماهير والإعلام، حيث ضغط الجميع لإقالته من منصبه لاستخدامه العنف وتورطه في شجار أسفر عن ضحايا، وقد قرر الاتحاد التركي لكرة القدم بعد أسبوعين تقريبًا إقالته.

بيان الاتحاد التركي وصف رحيل تريم بأنه استقالة، فيما قال رئيسه يلديريم ديميرورن أن فسخ العقد والرحيل جاء باتفاق متبادل بين الطرفين لأنهما وجداه الحل الأفضل.