بعد رحيله .. إدواردو: الوضع جنوني في السعودية، يصدمون سيارتي ثم يطلبون التقاط صورة معي

كارلوس إدواردو رحل لبوتوفاجو بعد ختام سيئ لمسيرته في الدوري السعودي

أعرب البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب وسط الهلال والأهلي السعوديين السابق وبوتوجافو البرازيلي الحالي، عن رضاه التام عن الفترة التي قضاها في الدوري السعودي، مشيدًا بالعلاقة التي جمعته مع الجماهير.

ختام سيئ لمسيرة إدواردو في السعودية:

بالأمس، أعلن نادي بوتوفاجو البرازيلي عن تعاقده مع إدواردو في صفقة انتقال حر، قادمًا من أهلي جدة، بعقد يمتد لموسمين.

رحيل البرازيلي عن الراقي جاء بعدما قضى به ستة أشهر فقط، اختتمت بهبوط الأهلي من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

لكن كانت لكارلوس تجربة ناجحة للغاية مع الهلال خلال الفترة من 2015 إلى 2020، قبل أن يرحل للدوري الإماراتي، في ظل رفض الإدارة تجديد عقده.

خلال فترته مع الزعيم، حقق تسع بطولات بواقع ثلاثة ألقاب دوري محلي، ومثلها كأس الملك، ولقب وحيد من كأس ولي العهد وكأس السوبر المحلي ودوري أبطال آسيا.

ماذا قال إدواردو عن فترته في السعودية؟

قال إدواردو، خلال مؤتمر تقديمه بناديه الجديد: "في السعودية كانت فترتي رائعة، وجمعتني عدة مواقف مع الجماهير لا تعد ولا تحصى، أحدهم أهداني أسدًا، وآخر صدم سيارتي وبعد أن تعرف عليّ، طلب أن يلتقط صورًا تذكارية معي، لدي الكثير من المواقف الجنونية وغير المتوقعة مع الجمهور".

وأضاف: "الجمهور في السعودية يحبون كرة القدم بشكل كبير جدًا، وأنا صنعت تاريخًا رائعًا هناك، وهذا ما يجعلني سعيدًا ويؤكد لي أنني قدمت عملًا جيدًا هناك، أيضًا العديد من اللاعبين أعجبوا بما قدمت، وهذا جيد جدًا وشيء مهم".