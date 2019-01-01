بعد رباعية أياكس .. فينورد يعين أدفوكات خلفًا لستام

صاحب الـ72 يستعد لمهمة إنقاذ عملاق الإيرديفيسي من براثن الضياع

أصبح في حكم المؤكد أن يعلن نادي فينورد روتردام تعيين المخضرم الهولندي ديك أدفوكات وطاقم مساعديه، خلفًا لمواطنه ياب ستام، الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق الساحلي بعد خسارة كلاسيكو الإيرديفيسي أمام الغريم التقليدي أياكس أمستردام برباعية مع الرأفة.

وتراجعت نتائج فينورد مع مدافع ميلان ومانشستر يونايتد الأسبق، وصلت لحد احتلال المركز الثاني عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأراضي المنخفضة، فضلاً عن وضعية الفريق الصعبة في دوري مجموعات اليوربا ليج بتحقيق الفوز في مباراة مقابل هزيمتين في أول ثلاث مباريات، ما دفع ستام لتقديم استقالته.

وعمل صاحب الـ72 عامًا مستشارًا فنيًا للمدرب السابق فان برونكهورست في فترة تعثره مع الفريق في شتاء 2016، ومع استقرار المدرب قليل الخبرة آنذاك، ترك أدفوكات عمله الاستشاري، وخاض بعد التجارب مع فناربخشة، منتخب هولندا، سبارتا روتيردام وأتريخت.

الأهداف مع الأندية:



606 كريستيانو رونالدو ⚽️

619 ميسي ⚽️



🐐🐐 pic.twitter.com/SOoUqgywDJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 30, 2019

ومن المقرر أن يستهل المدرب السابق لسندرلاند وآيندهوفن مشواره مع فريقه الجديد بداية من مباراة الأحد المقبل ضد في في في فينلو لحساب الجولة الـ11 للدوري المحلي، ثم استضافة يونج بويز السويسري في المباراة الأوروبية الهامة في خميس نفس الأسبوع.