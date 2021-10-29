بعد دوناروما .. ميسي ورفاقه يتسببون بفشل نجم جديد في باريس

بسبب لاعب أرجنتيني آخر

أزمة جديدة في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأبطالها معسكر أمريكا الجنوبية في الفريق ولاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم.

بعض التقارير انتشرت مؤخرًا، لتؤكد أن نفس المعسكر تسبب في تفضيل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو للحارس كيلور نافاس على حساب جانلويجي دوناروما.

وهو ما وصل إلى ظهور الأنباء حول رغبة الحارس الإيطالي في الرحيل بسبب دوره الثانوي مع الفريق، قبل أن يخرج اللاعب بنفسه لنفي ذلك.

ماذا حدث مع فاينالدوم؟

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن مفاجأة، بأن مجموعة النجوم المنتمين لقارة أمريكا الجنوبية بتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تعتبر من أهم أسباب فشل فاينالدوم.

وجاء ذلك بسبب عدم حصول اللاعب على الدعم الكافي خلال دمجه بالدورات التدريبية للفريق منذ انضمامه قادمًا من ليفربول في صفقة انتقال حر.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التصرف جاء بسبب قلق هذه المجموعة بشأن منافسة فاينالدوم للاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس على مركزه.

كيف كانت بداية فاينالدوم مع باريس؟

صاحب الـ30 سنة قرر الانتقال للنادي الفرنسي على حساب برشلونة، ولكن يبدو أنه قد ينضم على هذه الخطوة بسبب تقلص دوره مع فريقه الجديد.

اللاعب ظهر في 14 مباراة هذا الموسم ولكن أغلبها كبديل لدقائق معدودة، حيث بدأ 5 مباريات فقط بالدوري الفرنسي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف بكل البطولات حتى الآن.

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