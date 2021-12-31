بعد دخوله الفترة الحرة .. مبابي يؤكد على صعوبة مهمة ريال مدريد

واصل كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، استعداده لاستئناف المباريات مع فريقه خلال الفترة المقبلة، ودخول الفترة الحاسمة من الموسم، عقب نهاية العطلة الشتوية.

واقتربت العطلة الشتوية للفريق الفرنسي من الانتهاء، ويستعد الفريق الباريسي لمواجهة نظيره فان، ضمن مباريات الدور الـ 32 من كأس فرنسا، مساء الإثنين المقبل.

وظهر مبابي اليوم في مقر تدريبات فريقه، وبدأ في خوض التدريبات، قبل استئناف المباريات الفترة المقبلة، وعلى رأسها مواجهة ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان، في دور الـ 16 من البطولة الأوروبية، على أن تكون مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 15 فبراير في حديقة الأمراء، ومباراة العودة 8 مارس في سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ومع بداية الساعات الأولى من العام الجديد، أصبح مبابي حرًا في التفاوض مع أي فريق يريد، في ظل عدم توصله إلى اتفاق مع فريقه الحالي بشأن تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ارتبط كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بالرحيل عن صفوف فريقه بعد نهاية عقده في آخر الموسم الحالي، والانضمام إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مبابي أظهر شكل احترافي للغاية، بتمسكه بباريس والعمل معه حتى الأنفاس الأخيرة، وسيصعب على ريال مدريد مهمته في دوري أبطال أوروبا، خلال المباراة المرتقبة.