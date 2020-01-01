بعد خماسية الشباب – بوني يوجه رسالة مهمة لجماهير الاتحاد

المهاجم الإيفواري يطلب من جماهير الاتحاد بالدعم.

طلب الإيفواري، ويلفريد بوني، مهاجم فريق الاتحاد السعودي، من جماهير فريقه، بدعم العميد خلال المباريات المقبلة، مقدمًا وعدًا بأنه سيقدم كل ما لديه.

بوني قال خلال تصريحات صحفية: "ردة فعل اللاعبين بعد التأخر بهدف أمام الشباب، حيث سجلنا التعادل اولًا، ثم جاءت الرباعية لنحقق الفوز بخمسة أهداف".

المهاجم الإيفواري تابع: "أعد جماهير الاتحاد بتقديم مباريات أشبه بالنهائيات خلال الفترة القادم، وباقي مباريات الدوري".

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ويلفريد أردف: "كل ما نحتاجه هو دعم جمهور الاتحاد الكبير، ونتمرن يوميًا بجد والتزام واجتهاد، من أجل تحقيق الفوز في جميع المباريات".

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واختتم بوني تصريحاته قائلًا: "أعد جمهور الاتحاد، بأن أقدم أفضل ما لدي، بدعم ومساندة زملائي، لتحقيق النتائج المنتظرة وإسعاد الجماهير".

الاتحاد حقق فوزًا كبيرًا على الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الـ20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.