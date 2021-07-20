بعد خضوعه لتحقيق في الشرطة .. إيفرتون يُوقف لاعبه

النادي الإنجليزي أكد دعمه للسلطات الأمنية في البلاد

أعلن إيفرتون رسميًا إيقاف أحد لاعبيه على خلفية خضوعه لتحقيق بواسطة الشرطة الإنجليزية، لكن دون الكشف عن هوية اللاعب أو طبيعة التحقيق الذي خضع له وسببه.

ماذا قال بيان إيفرتون؟

النادي الإنجليزي أصدر بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي أكد خلاله إيقاف لاعب فريقه الأول وأبدى دعمه الكامل للسلطات الأمنية.

إذ جاء في البيان "يُعلن إيفرتون رسميًا إيقاف أحد لاعبي فريقه الأول على خلفية تحقيق معه في الشرطة".

أضاف "النادي يُواصل دعمه للسلطات في تحقيقهم ولن يُقدم أي معلومات إضافية في الوقت الحالي".

إيفرتون في 2020-2021

النادي الملقب بالتوفيز تعاقد هذا الموسم مع المدرب الإسباني رافا بينيتيز ليقوده خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي عاد لتدريب ريال مدريد.

مدرب ليفربول السابق يقود التدريبات حاليًا استعدادًا لانطلاق الموسم، ومن المقرر أن يلعب الفريق مباراة ودية الأحد القادم أمام ميلوناريوز الكولومبي ضمن كأس فلوريدا.

إيفرتون سيفتتح موسمه في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 بمواجهة ساوثامبتون في الـ14 من أغسطس القادم.

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