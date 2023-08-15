بعد خسارة محرز .. صدمة قاسية لجوارديولا قد تنهي موسم مانشستر سيتي!

ضربة قوية بصفوف الفريق

تلقى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي صدمة قوية، بعدما تأكد غياب نجم الفريق كيفين دي بروينه لفترة طويلة عن الملاعب.

دي بروينه تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة التي فاز بها سيتي على بيرنلي يوم الجمعة الماضي 3/0 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

شبكة "Nieuwsblad Sport" البلجيكية قالت إن الإصابة التي تعرض لها دي بروينه تشبه إلى حد كبير إصابته أمام إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا، وستؤدي لابتعاده عن مانشستر سيتي حتى نهاية عام 2023.

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ومن جانبه لم يقرر الجهاز الطبي لسيتي حتى الآن خضوع اللاعب لجراحة عاجلة في ركبته من أجل التخلص من المشكلة التي يعاني منها، ولكن هذه الخطوة هي الاحتمال الأقوى في الوقت الحالي.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عن هذه الإصابة:"هي ضربة وخسارة كبيرة لنا، لديه صفات خاصة لا يمكن الاستغناء عنها ولكن علينا التطلع إلى الأمام".

وأضاف:"علينا أن نقرر في الأيام القادمة إذا كان سيخضع لعملية جراحية، ولو حدث ذلك سيغيب لمدة تصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر".

يذكر أن سيتي خسر نجمه الجزائري رياض محرز للأهلي السعودي وكذلك إلكاي جوندوجان لبرشلونة، وارتبط بالتعاقد مع لوكاس باكيتا لاعب وسط وست هام لإضافة المزيد من الإبداع للفريق.