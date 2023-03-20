بعد خسارة الكلاسيكو.. ريال مدريد يفقد الثقة في التحكيم الإسباني

ريال مدريد يهاجم التحكيم بعد خسارة الكلاسيكو

أثارت نتيجة مباراة الكلاسيكو الإسباني بالأمس بين برشلونة وريال مدريد، جدلًا كبيرًا من جانب الفريق الملكي بسبب قرارات حكم الفيديو المساعد.

وحقق برشلونة فوزًا غاليًا في اللحظات الأخيرة على ريال مدريد بنتيجة 2-1، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "آس" يعتقد نادي ريال مدريد أنه من الضروري تجديد المؤسسة التحكيمية للاتحاد لأنها ملوثة بسبب قضية نيجريرا.

وتساءل الريال عن سبب عدم تدخل حكم الفيديو المساعد في هجوم جافي على سيبايوس بدون الكرة عندما كانت نتيجة المباراة 1-1.

وقالت مصادر في مدريد للصحيفة: " إذا تم إنشاء تقنية "الفار" لهذا النوع من اللعب للوصول إلى حيث لا يستطيع الحكم الوصول وللمعاقبة على الأخطاء العنيفة بدون الكرة لماذا لم يخطروا الحكم بهذه الواقعة؟".

وتعتقد إدارة ريال مدريد أن الصورة الوحيدة التي تم تقديمها في الإرسال لهدف أسينسيو ليست واضحة وأنهم قاموا بفحص اللقطة وهناك جزء من الثانية بين صورة وأخرى يكون فيه أسينسيو في وضع قانوني في اللحظة التي خرجت فيها الكرة من حذاء كارباخال.

لكن هذه اللقطة لم تستخدم وتم استخدام أخرى أظهرت التسلل، وقال مصدر من مدريد: "اختيار اللقطة له فن واعتمادًا على من يختاره ويظهر شيء أو آخر قرارات حكم الفيديو المساعد كانت دائماً في نفس الجانب لفترة طويلة ".

وأضافت الصحيفة أن المشكلة الأساسية في مدريد هي أنهم توقفوا عن الإيمان بهيكل التحكيم ورئيس لجنة الحكام الذي لا يعتبرونه في وضع يسمح له بإصلاح الأمور.