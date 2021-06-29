بعد خروج فرنسا .. ريال مدريد يُغير خطته في صفقة مبابي

النادي الإسباني لن ينتظر

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، تغيير خطته الخاصة بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

عقد مبابي مع باريس ينتهي في 30 يونيو 2022، ولم يجدد على عقد جديد حتى الآن وسط ترقب من بعض الأندية على رأسها ريال.

الوضع السابق كان يشير إلى انتظار ريال لنهاية بطولة يورو 2020 لمناقشة الصفقة، لكن خروج فرنسا من دور الـ16 أمام سويسرا دفع النادي إلى تغيير توجهه.

كيف تبدو الخطة الجديدة؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن الوداع المبكر، يعني أن مبابي الآن سيبدأ إجازته الصيفية قبل العودة إلى باريس.

في السابق كان يلجأ اللاعب للتصريحات التقليدية، أنه يركز فقط على اليورو ولا يريد تشتيت انتباهه، ولكن الآن الأمور اختلفت تمامًا.

وهو ما يعني أن التحركات يجب أن تبدًا عاجلًا وليس آجلًا من مبابي لحسم مستقبله بشكل نهائي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

الأمر ذاته أيضًا بالنسبة لريال مدريد، حيث يجب على فلورنتينو بيريز الجلوس على طاولة المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة مع نظيره ناصر الخليفي.

ويطمح ريال في إصرار اللاعب على موقفه بعدم التجديد، لتقوية موقفه في التفاوض مع نظيره الفرنسي.

متى يبدأ ريال مدريد استعداداته للموسم الجديد؟

المدرب كارلو أنشيلوتي سيظهر بشكل رسمي مع ريال يوم الإثنين المقبل للاستعداد للموسم الجديد 2021/2022.

ومن المقرر أن يكون هذا التدريب هو الأول للإيطالي منذ عودته للنادي، حيث يتابع الخطة الخاصة بالانتقالات الصيفية لتدعيم فريقه.

ويطمح أنشيلوتي في أن يكون مبابي هو الصفقة الرئيسية له، وسط شكوك حول مستقبل المدافع الفرنسي رافاييل فاران، الذي يجب عليه اتخاذ القرار النهائي بخصوص مستقبله بعد خروج فرنسا من اليورو، حيث ينتهي عقده العام القادم ولم يجدد حتى الآن.

ماذا قدم مبابي في اليورو؟

البطولة كانت كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى على صاحب الـ22 سنة، حيث تم اتهامه بالتسبب في خروج الفريق من البطولة.

مبابي لعب 4 مباريات مع فرنسا، ولم يسجل أي أهداف، واكتفى بصناعة هدفين أمام كل من سويسرا والبرتغال.

النجم الفرنسي كان صاحب اللقطة الأخيرة للديوك في المسابقة، بعدما أهدر ركلة الترجيح الأخيرة أمام سويسرا ليطيح ببلاده من اليورو.

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