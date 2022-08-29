بعد حمدالله .. لجنة الاحتراف تُوقف الشنقيطي وتُعاقب الاتحاد

بداية موسم صعبة للعميد

لا يحظى الاتحاد بالبداية الأفضل من حيث الظروف والأجواء للموسم الجديد، حيث يغيب عنه مهاجمه عبد الرزاق حمدالله لإيقافه لمدة 4 أشهر على خلفية شكوى النصر ضده واتهامه بالتفاوض مع العميد خلال مدة سريان عقده.

مصاعب العميد ازدادت قبل عدة ساعات بعدما أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف مدافعه مهند الشنقيطي وفرض عقوبة على النادي.

لماذا تعرض الشنقيطي وناديه الاتحاد لعقوبات من لجنة الاحتراف؟

الشنقيطي كان قد استدعي لتمثيل المنتخب الأولمبي السعودي في كأس آسيا تحت 23 عامًا في أوزباكستان خلال مايو الماضي، ولكنه اعتذر عن الالتحاق بالمنتخب.

الاتحاد خاطب اتحاد كرة القدم السعودي موضحًا أن اللاعب تعرض لإصابة ولا يستطيع الانضمام للأخضر الأولمبي، إذ يحتاج للراحة التامة ولا يستطيع اللعب، لكنه لم يُرسل أي تقارير طبية تؤكد حديثه.

الاتحاد السعودي طلب التقارير الطبية اللازمة التي تُثبت إصابة المدافع خاصة في ظل لعبه مع ناديه سريعًا فيما بعد، ومن ثم أحال القضية بالكامل إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

Shahid

ما هي عقوبات لجنة الاحتراف ضد الشنقيطي والاتحاد؟

اللجنة وبعد تحقيقات استمرت لشهرين تقريبًا وتضمنت عدة جلسات استماع للمدافع السعودي وأشخاص آخرين أصدرت قراراتها في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، والتي تضمنت إيقاف الشنقيطي لمدة شهرين بدءًا من تاريخ صدور القرار.

وأوضحت اللجنة في حيثيات القرار أن الشنقيطي لم يلتزم بالالتحاق بالمنتخب الأولمبي السعودي فور طلب الاتحاد السعودي ذلك، مشيرة إلى أن ناديه أرسل خطابًا للاتحاد يُفيد بتعرضه للإصابة وحاجته للراحة.

اللجنة عاقبت النادي الجداوي بغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي، وأوضحت أن شعور اللاعب بالألم ومشاورة الجهاز الطبي في الاتحاد لا يُبرر اعتذار النادي ومخالفته لنص الفقرة الـ16 من المادة الـ11 في لائحة الاحتراف، والتي تؤكد أن الاتحاد السعودي فقط وليس النادي هو من يمتلك قرار انضمام لاعب أو عدم انضمامه للمنتخب الوطني.

وأضافت اللجنة أن تقرير الفحص بالرنين المغناطيسي الذي أجراه الشنقيطي في 31 مايو الماضي لم يُظهر وجود أي إصابة للاعب، وهو ما أكده رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.