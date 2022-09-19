بعد حبس شقيقه .. الشرطة الإيطالية تضع بوجبا تحت حراسة مشددة

الشرطة الإيطالية تقرر وضع بوجبا تحت الحراسة المشددة.

تتسارع التطورات في قضية تعرض الفرنسي بول بوجبا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي للابتزاز، والتي تورط فيها شقيقه ماتياس.

الشرطة الإيطالية قررت وضع بوجبا تحت الحماية، في إجراء احترازي جديد لضمان سلامته.

وحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن الشرطة الإيطالية ترى أن بوجبا يمكن أن يكون في خطر، وقررت وضعه تحت إجراءات حماية مشددة.

بوجبا تحت الحماية في إيطاليا

بوجبا حاليًا يتمتع بالحماية كاملة، وذلك بعد وضع شقيقه ماتياس خلف القضبان إلى جانب أربعة أشخاص آخرين يشتبه في قيامهم بابتزازه.

وتم وضع شقيق بوجبا وكل من يشتبه في مشاركته في قضية الابتزاز والانضمام إلى عصابة منظمة ورابطة إجرامية للتحضير لجريمة، في الحبس.

ونظرًا لحجم القضية، فمن المنطقي تمامًا أن تزيد حالة الحماية التي يجب أن يحظى بها بوجبا، حيث أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من المتورطين في القضية.

ماذا حدث؟

في مارس 2022، تم احتجاز بوجبا في باريس من قبل مجموعة من الرجال المقنعين، وطالبوه بدفع 13 مليون يورو كتعويض عن الحماية التي حصل عليها خلال مسيرته.

وتعرض بوجبا للكثير من الترهيب حتى قرر تقديم شكوى في يوليو الماضي، بعد قيام العصابة بزيارته في مركز تدريب نادي يوفنتوس.

وكانت تلك مقدمة لصراعه مع شقيقه، الذي أصبح علنيًا بعد الفيديو أن نشره الأخير وهدد خلاله بكشف أمور محرجة عن نجم يوفنتوس.