بعد جروهي .. الاتحاد يتفق مع نجم جديد لتجديد عقده

التجديد لنجم جديد في صفوف العميد

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، توصل لاتفاق شبه نهائي مع أحد نجومه، من أجل تجديد عقده خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن تم التجديد مع البرازيلي مارسيلو جروهي.

إدارة الاتحاد نجحت في إقناع البرازيلي مارسيلو جروهي، لتجديد عقده لمدة موسمين، ليستمر مع العميد مدة أطول، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مؤخرًا.

رئيس الاتحاد يكشف عن مصير عبد الحميد والمولد

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية، إلى أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، توصلت لاتفاق شبه نهائي مع البرازيلي رومارينيو، من أجل تمديد عقده.

ويتبقى أمام الاتحاد تفاصيل بسيطة جدًا من أجل تمديد عقد رومارينيو، حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق على تلك التفاصيل، قبل أن يعلن النادي عن تمديد العقد بشكل نهائي.

وينتهي عقد رومارينيو بنهاية الموسم الحالي، وهو ما دفع مسؤولي العميد للتجديد معه، لضمان استمراره مدة أطول مع الفريق.

ويقدم رومارينيو مستوى مميز للغاية مع الاتحاد، حيث يعد واحدًا من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني، بقيادة الروماني كوزمين كونترا.

باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود