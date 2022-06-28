بعد جدل طوال الموسم .. الهلال يفاجأ الجماهير بشأن مستقبل جانج رسميًا

التقارير كانت قد أكدت أن زوجة الكوري لا تريد البقاء في المملكة

الكوري جانج هيون سو؛ مدافع الهلال السعودي، كان هو حديث الساعة في ملف الراحلين عن القلعة الزرقاء طوال الموسم المنقضي، لكن بعد ساعات من نهاية الموسم، كانت المفاجأة.

التقارير تحدثت كثيرًا عن رغبة زوجة اللاعب في الرحيل عن المملكة بنهاية الموسم، وبدأ الحديث عن رفض جانج لعروض الهلال المغرية للإبقاء عليه، كونه أحد دعائم خط دفاعه الرئيسة، لكن يبدو أنها كانت مجرد شائعات.

ما هي المفاجأة؟

الهلال أعلن رسميًا اليوم الثلاثاء، تجديد عقد جانج هيون رسميًا، ليبقى موسم آخر في صفوف الزعيم، أملًا في مواصلة حصد البطولات.

وظهر اللاعب في فيديو، عبر الحساب الرسمي للزعيم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "السلام عليكم جمهور الهلال، نهاية جيدة للفريق وللجمهور وأيضًا لي، لأنني هلالي، أراكم الموسم المقبل".

좋은 마무리 pic.twitter.com/LVWmKz5ytd — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 28, 2022

جانج كان قد انضم للهلال في صيف 2019، قادمًا من طوكيو الياباني، وكان من المفترض أن ينتهي عقده السابق بنهاية الموسم المقبل 2022-23.

في الموسم الجاري، شارك الكوري في 35 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين، وصنع آخر.

وبشكل عام، خاض جانج مع الهلال 115 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع ثلاثة.

على مستوى البطولات، حصد صاحب الـ30 عامًا ثلاثة ألقاب دوري سعودي، لقبي دوري أبطال آسيا، ولقب من كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

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