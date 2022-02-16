بعد جدل الهويش والاتحاديين .. اتحاد الكرة يوضح: هل تجاهل طلب التعاون؟

جدل كبير دار في الوسط الرياضي السعودي منذ أمس الثلاثاء، بعدما ترددت أنباء عن تعيين الحكم السعودي محمد الهويش، لإدارة مواجهة الاتحاد والتعاون، المقرر إقامتها غدًا الخميس.

المباراة من المقرر أن تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لمحترفين، في تمام الساعة السادسة و35 دقيقة مساءً بتوقيت المملكة.

هل تجاهل اتحاد الكرة طلب التعاون؟

صحيفة "الرياضية" زعمت أن الهويش هو الحكم الذي تم تعيينه للمباراة، لتبدأ الاعتراضات والتساؤلات، في ظل الجدل الكبير الذي أحدثه هذا الحكم خلال المباريات التي أدارها بقراراته.

الإعلامي الرياضي عادل بن عبد المحسن الملحم تساءل عن مدى صحة الأنباء التي ترددت حول أن التعاون طلب تعيين حكام أجانب للمباراة، لكن تم تجاهل طلبه من قبل لجنة الحكام، ليأتيه الرد من لجنة الإعلام والاتصال التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

لجنة الإعلام والاتصال حسمت الجدل، مؤكدة أن سكري القصيم لم يطلب حكامًا أجانب للمباراة، مشددة على أنه لم يصل لاتحاد الكرة أي طلب حول هذه المباراة.

السلام عليكم..

لم يصل للاتحاد السعودي لكرة القدم أي طلب حكام أجانب لمباراة التعاون والاتحاد التي سوف تقام غدًا ضمن الجولة 21 من @SPL — الإعلام والاتصال (@SaudiFFcomms) February 16, 2022

التعاون يخالف بيانه والاتحاديون يعترضون:

التعاون كان قد أصدر بيانًا رسميًا عقب مواجهة الفيصلي، في الجولة التاسعة من الموسم الجاري، مؤكدًا أنه سيقوم باستدعاء حكام أجانب لكافة مباريات المقبلة، بعدما تعرض لظلم تحكيمي من الحكام المحليين – على حد ما جاء في البيان – متهمًا إياهم بحرمان الفريق من نقاط مستحقة.

هذا البيان أعاد نشره الاتحاديون خلال الساعات المقبلة، متعجبين من موقف التعاون، لكن يبدو أن إدارة السكري قررت الاعتماد على حكام محليين في هذه المباراة، على أن تستجلب حكامًا أجانب في مواجهة العميد المقبلة بكأس خادم الحرمين الشريفين.

العميد والسكري سيلتقيان من جديد في 21 من فبراير الجاري، في مباراة حاسمة بربع نهائي كأس الملك.

لكن تأتي اعتراضاتهم الحالية على الهويش، في ظل الوقائع السابقة للحكم، والتي يرى الاتحاديون أنه اتخذ عدة قرارات ضد الفريق بصورة تبدو متعمدة بالنسبة لهم.

الخوف الأكبر لدى النمور من تأثير أي عوامل خارجية على انفراد الفريق بالصدارة، إذ حصد 47 نقطة يعتلي بهم جدول الترتيب، متفوقًا بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه، ولا يزال له مباراة مؤجلة.

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