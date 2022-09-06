بعد ثورة خفض الرواتب.. برشلونة يستهدف خليفة داني ألفيش في 2023

النادي الكتالوني يخطط لأول صفقات الصيف المقبل!

بعدما انتهى من الميركاتو الصيفي الماضي بواحد من أفضل مواسم انتقالاته، يخطط برشلونة لأهدافه في الصيف المقبل.

وقد قرر برشلونة أول صفقاته الصيفية التي يبدو أنها ستكون لتدعيم الخط الخلفي بظهير أيمن طائر انضم لتوه في يناير إلى موناكو الفرنسي من صفوف جريميو البرازيلي.

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هذا اللاعب هو الظهير الأيمن فاندرسون والذي لعب 47 مباراة بقميص فريقه البرازيلي أثبت فيها جدارة كبيرة جعلت موناكو يحصل على خدماته مقابل أكثر من 10 ملايين يورو.

اللاعب الشاب ظهر في 7 مباريات مع موناكو هذا الموسم إلى الآن ويقدم مستويات أكثر من جيدة، جذبت إليه أنظار عملاق إسبانيا، برشلونة، الذي يملك إرثًا جيدًا مع الأظهرة اليمنى البرازيلية وفي طليعتهم بالتأكيد داني ألفيش، أهم ظهير أيمن في تاريخ النادي الكتالوني.

لكن العقبة تتمثل في أن موناكو أبرم عقدًا مدته 5 أعوام مع فريق موناكو، ولذلك يدرك برشلونة جيدًا أن عليه تقديم عرض مغرٍ لإبعاد فاندرسون عن ملعب لويس الثاني معقل موناكو.

وفقًا لصحيفة "سبورت" فإن الفريق الفرنسي يضع 60 مليون يورو كقيمة مبدئية للتعاقد مع فاندرسون، برشلونة الذي أنفق أكثر من 150 مليون يورو في سوق الانتقالات الماضي سيكون عليه بذل مجهود كبير للتعاقد مع هذه الصفقة.

لكن هذا لن يحدث إلا بثورة أخرى على مستوى تخفيض الرواتب وجلب الإيرادات تمامًا كما حدث مع برشلونة في الميركاتو الماضي.

برشلونة يخطط لخفض آخر للرواتب قد يكون بالتخلص من بعض اللاعبين الذين انتدبهم لموسم واحد، أو بترك لاعبين كبار ذوي رواتب مرتفعة يرحلون، من أجل العودة لإبرام صفقات قوية في الميركاتو.