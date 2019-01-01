بعد ثنائية ليفربول - ميسي يصل للهدف رقم 600 ويواصل تفوقه ضد الإنجليز

إنجازات ميسي تتواصل مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا

واصل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سطوعه بقميص برشلونة هذا الموسم، بتسجيل ثنائية في شباك ليفربول، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة تغلب على الريدز بثلاثية نظيفة، حيث أحرز لويس سواريز الأول، بينما أضاف ميسي الهدفين الثاني والثالث.

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الثنائية جعلت ميسي يصل للهدف رقم 600 له مع برشلونة، حيث أحرز 491 هدف بالقدم اليسرى، 85 باليمنى، 22 كرة رأسية، هدف باليد وآخر بالجسد.

600- سجل ليونيل ميسي هدفه رقم 600 لبرشلونة في جميع المنافسات، بعد 14 عاماً منذ أول هدف له أمام الباسيتي في الأول من مايو 2005. أسطوري. pic.twitter.com/9Wf7I6HhML — OptaArabi (@OptaArabi) May 1, 2019

ويستمر الأرجنتيني في تخصصه بالتسجيل بشباك الفرق الإنجليزية، حيث أحرز 26 هدفاً في 33 مباراة.

وهو ما يجعله اللاعب الأكثر تخصصاً بالتسجيل في شباك فرق دولة واحدة، بالتساوي مع كريستيانو رونالدو ضد الأندية الألمانية.

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ووصل ميسي أيضاً للهدف الثامن له من ركلة حرة هذا الموسم، وهو الرقم الأعلى له على مدار تاريخه.

وتأتي ثلاثية برشلونة لتضعه على أعتاب نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج ليفربول للفوز بفارق أكثر من 3 أهداف بالإياب على ملعب أنفيلد.