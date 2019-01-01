بعد ثبوت التهمة عليه .. مانشستر يونايتد يعاقب مشجعه بسبب العنصرية

تصرفات غير مقبولة منه حدثت في مباراة الفريق الأخيرة أمام ليفربول

فيسبوك تويتر بلال محمد

قامت إدارة مانشستر يونايتد، بحرمان مشجع لها من دخول استاد أولد ترافورد معقل الفريق، بسبب تصرفاته العنصرية.

وشهدت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الأخيرة في بطولة الدوري، هتافات عنصرية من أحد الأشخاص تم التعرف عليه تجاه ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول.

وبدأ مانشستر يونايتد على الفور في التحقيق حول تلك الواقعة، وتم التعرف على المشجع وإصدار بيان حول نتيجة التحقيق.

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وجاء في بيان الشياطين الحمر: "بعد التحقيق الذي أجريناه في حادثة العنصرية يوم الأحد الماضي، قررنا حذر هذا المشجع من دخول الاستاد إلى مدة غير محددة".

وواصل: "هذا الشخص غير مرحب به معنا، ونود التأكيد على أننا سنواصل اتخاذ أقوى الإجراءات ضد أي شخص يشارك في تلك العنصرية سواء في مبارياتنا أو على النترنت".

جدير بالذكر أن مباراة الفريقين يوم الأحد الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.