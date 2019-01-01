بعد توقيعه للمرة الثالثة.. ماذا قدم جروس مع الأهلي في الولايتين السابقتين؟

جروس يقود الأهلي للمرة الثالثة في مسيرته

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي أهلي جدة، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع السويسري كريستيان جروس ليتولى القيادة الفنية للراقي خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

وكان جروس قد تولى تدريب أهلي جدة في ولايتين قبل ذلك، قبل العودة مرة أخرى إلى قيادة الراقي خلال الموسم الحالي، بعد أن أصبح معشوق الجماهير الأهلاوية.

جروس حقق نجاحات مع الزمالك المصري في أخر تجاربه التدريبية قبل العودة إلى الأهلي مرة ثالثة، حيث توج مع الفريق الأبيض بكأس السوبر المصري السعودي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، ماذا حقق جروس مع الأهلي خلال الولايتين الأولى والثانية؟

الولاية الأولى

تولى جروس الأهلي في المرة الأولى من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2016، أي ما يقرب من عامين كاملين، وحقق معهم إنجازات رائعة.

العراب السويسري قاد أهلي جدة في الولاية الأولى خلال 82 مباراة حقق الفوز في 57 وتعادل في 18 وتلقى 7 هزائم فقط، وهي أرقام مميزة للمدير الفني.

وتوج الأهلي تحت قيادة جروس الأولى، بثلاثة بطولات وهم بطولة الدوري موسم 2015 -2016، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2015 – 2016، وكأس ولي العهد موسم 2014 – 2015.

الولاية الثانية

تولى جروس تدريب الأهلي للمرة الثانية في الفترة ما بين 2 أكتوبر 2016 حتى 30 يونيو 2017، ولم يحقق بطولات وقتها حيث رحل في نهاية الموسم.

وقاد جروس الأهلي في الولاية الثانية خلال 37 لقاء، حقق الفوز في 24 وتعادل في 6 وتلقى 7 هزائم.