يواصل نادي ليفربول مراقبة النجم النرويجي، إرلينج هالاند عن كثب وذلك بعد تصاعد الأحداث بينه وبين إدارة نادي بوروسيا دورتموند مؤخرًا.

ويتوقع على نطاق واسع، رحيل هالاند عن دورتموند في نهاية الموسم الحالي في ظل صراع الأندية الأوروبية من أجل ضمه.

وكما هو معروف، فإن عقد النرويجي مع دورتموند يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل نظير 75 مليون يورو فقط.

ما هو الجديد بخصوص ليفربول وهالاند؟

بحسب ما ورد عن صحيفة "يورو سبورت" البريطانية فإن ليفربول لا يزال أحد الأطراف المهتمة بخدمات النرويجي، على الرغم من هدوء الأجواء من جانبهم في الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة، أن واحد من الأسباب التي دفعت ليفربول للعودة إلى ردار هالاند، هي توتر الأحداث بينه وبين دورتموند.

بالإضافة إلى استياء جماهير الريدز بسبب افتقارهم للإنفاق مؤخرًا والتعاقد مع وجوه جديدة بعد صيف الانتقالات الماضي الهزيل.

كيف هي الأمور مع هالاند وإدارة دورتموند؟

لا جديد منذ أن كسر هالاند صمته في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث كشف أن بوروسيا دورتموند يريد التعرف على قراره من أجل التخطيط للمستقبل وإيجاد البديل المناسب إذا ما قرر الرحيل عن "سيجنال إيدونا بارك" في الصيف المقبل.

وبعد تصريحات هالاند بشأن مستقبله، أراد هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند تجنب الدخول في جدل مع مهاجم الفريق.

ورغم ذلك أقر فاتسكه بأن بوروسيا دورتموند لم يعطي النرويجي إنذار نهائي لكنه يجب أن يعرف عاجلًا وليس آجلًا قرار هالاند بشأن الاستمرار أو الرحيل في الصيف المقبل.

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