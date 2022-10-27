بعد تهميش بتال القوس له .. حملة دعم لسامي الجابر

سؤال ضمن برنامج "في المرمى" فتح النار على بتال القوس من أنصار سامي الجابر

تسبب الإعلامي الرياضي بتال القوس؛ مقدم برنامج "في المرمى"، في حالة غضب لدى جمهور سامي الجابر؛ أحد أساطير الكرة السعودية، متهمين إياه بتجاهل تاريخ الأخير.

الغضب نشب عقب حلقة "في المرمى"، أول أمس الثلاثاء، مع فؤاد أنور؛ أحد نجوم المنتخب السعودي السابقين، وتحديدًا بعد سؤال القوس له حول الجابر..

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القوس تساءل عن حقيقة ما تردد عن أن فؤاد أنور كان يضغط من أجل أن يشارك الجابر أساسيًا مع الأخضر في المباريات، وهو ما اعتبره الجمهور تقليلًا من أحد أساطير الكرة السعودية وتهميشًا لتاريخ الجابر الكبير.

أنور أجاب على السؤال قائلًا: "غير صحيح، سامي لاعب كبير وأخ لي، الجمهور لا يعلم أنني أعرف سامي قبل الكرة، سمعت كثيرًا من يقول إنني كنت أضغط كي يلعب سامي أساسيًا، لكنني لا أعلم مصدر هذا الكلام، لكنه غير صحيح".

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لكن عدد من الإعلاميين لم يمرروا سؤال بتال القوس مرور الكرام، إذ تصدر اسم سامي الجابر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية، استعرض خلاله جمهوره تاريخه الكبير.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب الإعلامي ناصر الجديع: "مهما حاولوا تهميشه .. مهما سعوا إلى تجاهله وتغييبه .. كلما ذُكِر كأس العالم سيُذْكَر سامي الجابر .. تاريخ صنعه الرجال .. ستذكره أجيال بعد أجيال بعد أجيال .. وسيقبع أولئك الحاقدون والمخربشون و المرضى في سلة مهملات التاريخ!".

يذكر أن الجابر شارك في أربع نسخ لكأس العالم، أعوام 1994، 1998، 2002 و2006، وكان ضمن المشاركين في إنجاز الصعود لدور الـ16 في أول نسخة.

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وسجل الجابر ثلاثة أهداف في المونديال، كأكثر لاعب عربي هزًا للشباك في الحدث العالمي، إذ زار شباك المغرب، جنوب إفريقيا وتونس.

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