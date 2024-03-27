بعد تهديده بالقتل .. القبض على العصابة التي تترقب عودة أنخيل دي ماريا!

عائلة دي ماريا تعرضت للتهديدات بقتل النجم المتوج بمونديال 2022

أعلنت باتريشيا بولريتش وزيرة الأمن الأرجنتينية، عن اعتقال العصابة التي هددت النجم أنخيل دي ماريا وعائلته في مدينة روزاريو، حيث تتألف من زوجين بالإضافة إلى المنفذ الذي يُدعىبابلو أكوتو.

وكانت عائلة دي ماريا قد وجدت سيارة سوداء قامت بإلقاء طرد أمام منزلها، بعد تصريحاته بأعمال العنف وتهريب المخدرات بالمدينة، حيث جاء في الطرد: "اخبر ابك ألا يعود إلى روزاريو مرة أخرى لأننا سنقتله إذا، نحن نلقي بالرصاص والقتلى وليس بالورق"، بالإضافة إلى إطلاق 4 عيارات نارية بالقرب من منزل عائلة اللاعب، كنوع من التهديد.

وأعلنت بولريتش عن اعتقال بابلو أكوتو، المرسل من أجل تهديد عائلة دي ماريا، بالإضافة إلى الزوجين سارة بيلين جوتيريز 23 عامًا، وجابرييل إسماعيل باستوري 27 عامًا، وهما من قاما بإرسال أكوتو لتهديد عائلة اللاعب الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 2022.

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ووجدوا مع المتهمين 4 هواتف محمولة ومسدس و13.5 جرامًا من مخدر الكوكايين، ومبلغ 11700 بيزو أرجنتيني في منزل العصابة التي هددت بقتل دي ماريا.

وبعد مراجعة مكالمات أكوتو، توصل المدعي العام الأرجنتيني أرزوبي كالفو إلى محادثة بين المنفذ أكوتو مع امرأة تم حديدها على أنها تمارا، واعترف بأنها هي المسؤولة عن تهديد دي ماريا وعائلته، وإلاق النار على مخدل الحي الذي يقيم فيه اللاعب مع عائلته.