بعد تنحي الصامل .. هجوم اتحادي كبير للمطالبة باعتذار محكم النصر في قضية حمد الله

محكم الاتحاد تنحى عن القضية بعد حملة نصراوية

لا تزال قضية النصر السعودي ضد نادي الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله هي القضية صاحبة الصوت الأعلى خارج المستطيل الأخضر، في ظل الجدل الكبير المصاحب لها، ليس فقط بسبب القرارات المنتظرة، إنما بسبب محكمي كلا الناديين أيضًا.

إلى أين وصلت القضية؟

في نوفمبر 2021، أعلن النصر فسخ عقد المغربي من جانب واحد، بداعي أسباب قانونية وشرعية بحسب لوائح الاتحاد الدولي "فيفا"، دون الكشف عن التفاصيل.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا

Shahid

النادي واللاعب لجأ كل منهما للمحاكم الدولية، لفض الخلافات المالية بينهما، لكن فجأة دخل النادي الجداوي على خط الخلاف.

العميد تعاقد مع حمد الله بعد أشهر قليلة من فسخ النصر لعقده، ليبدأ مهمته الرسمية مع النمور في الميركاتو الشتوي 2022.

لكن النصر حصل بعدها على تسجيلات صوتية، أدعى أنها تجمع المغربي بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، يحرضه به الأخير على التمرد والرحيل عن العالمي خلال فترة سريان عقده.

وبعد نظر لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعب في التسجيلات، أكدت صحتها، لتقرر في أغسطس 2022، إيقاف اللاعب أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، مع تغريمهما ماليًا، حرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة.

هذه القرارات استأنف عليها النادي الجداوي أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، والذي لا يزال ينظر في القضية حتى هذه اللحظة.

لكن قبل أيام قليلة، قبل المركز طلب التدابير الوقتية الذي تقدم به الاتحاد، وقرر رفع الإيقاف عن حمد الله، لحين البت في القضية وصدور القرارات النهائية.

وبالفعل شارك حمد الله بالأمس، في أول مباراة له بعد رفع الإيقاف، أمام الرائد، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

بسبب علاقته برئيس النصر .. مطالب هلالية بتنحي محكم العالمي:

بالأمس، أعلن مركز التحكيم قبول تنحي سلطان الصامل؛ محكم الاتحاد في القضية، بعد النظر في دوافعه وراء ذلك.

هذا التنحي جاء بعد حملة شنها ضده الجانب النصراوي، بعد نشر تغريدات قديمة له، تُظهر سخريته من العالمي، ودعمه لنادي الهلال.

لكن عقب ساعات قليلة من إعلان المركز قبول تنحي الصامل، تصدر وسم "جمهور الاتحاد يرفض العبيدلي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الوسم طالب من خلاله جمهور العميد بتنحي صالح العبيدلي؛ محكم النصر في القضية، من خلال نشر تغريدات قديمة له تُظهر علاقة الصداقة بينه وبين مسلي آل معمر؛ رئيس النصر.

التغريدات أظهرت دعم العبيدلي لمسلي خلال فترة رئاسته لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، وخلال عمله بهيئة الترفيه، بجانب دعمه خلال انتخابات النصر.

وشارك بالوسم عدد من الإعلاميين، إذ كتب محمد البكيري: "أليس هذا من حقهم أم هي لناس وناس؟".

فيما علق الإعلامي فهد الروقي: "إذا ثبتت بأن هذه التغريدات للمحكم الذي اختاره النصر في مركز التحكيم فالعدالة تتطلب تنحيه أو تنحيته".

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا