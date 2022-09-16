بعد تنحي الصامل .. الاتحاد يختار خليفته في قضية حمدالله

تعرف على هوية المُحكم الجديد لنادي الاتحاد

اختارت إدارة نادي الاتحاد؛ برئاسة أنمار الحائلي، المحكم الجديد في قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله ضد نادي النصر والمعروفة بقضية التسجيلات.

لماذا وافق مركز التحكيم على تنحي الصامل؟

أعلن مركز التحكيم الرياضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن موافقته على الطلب المقدم من سلطان الصامل بالتنحي عن النزاع.

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وجاء نص البيان الذي نشره مركز التحكيم كالآتي: "إشارة إلى المنازعة المقيدة لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي بين أطراف النزاع: نادي الاتحاد السعودي ونادي النصر السعودي، والمنظورة من هيئة تحكيم ثلاثية".

وتابع: "فإن المركز يود الإيضاح أنه تلقى طلبًا ليلة أمس من المحكم سلطان الصامل، تضمن رغبته التنحي عن نظر المنازعة المشار إليها".

وواصل: "بعرض هذا الطلب على مجلس الإدارة، فقد تم قبول الطلب بحسب ما اشتمل عليه من مسببات، وعليه فسيتم استئناف إجراءات المنازعة، وفقًا لما ورد في نص المادتين 25 و 27 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي".

من هو مُحكم نادي الاتحاد الجديد في قضية حمدالله؟

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عن اسم المُحكم الجديد الذي اختاره مسؤولي العميد، من أجل خلافة سلطان الصامل الذي تنحى عن القضية.

وكتب العجلان عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة، يُعلن خلالها عن اختيار نادي الاتحاد للمُحكم أحمد بن جمعان المالكي، ليكون بديلًا لسلطان الصامل.

وجاء نص ما كتبه العجلان كالآتي: "الاتحاد يختار المُحكم أحمد بن جمعان المالكي بديلًا لسلطان الصامل كمحكم للنادي في قضية هداف الفريق عبد الرزاق حمد الله".

وعاد عبد الرزاق حمد الله للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات مع نادي الاتحاد، حيث نجح في قيادة النمور لتحقيق الفوز بهدفين دون رد على الخليج، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.