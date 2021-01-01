بعد تلقيه 4 أهداف .. تبرير غير مقنع من المعيوف لخسارة الهلال القاسية

عبد الله المعيوف يحمل زملائه الهزيمة، رغم أخطائه في المباراة

حرص عبد الله المعيوف، حارس مرمى فريق نادي الهلال، على تبرير الأهداف الأربعة التي تلقتها شباك فريقه خلال مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي، في بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال تلقى الخسارة من استقلال دوشنبه الطاجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الرابعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال آسيا.

تبرير عبد الله المعيوف

وبرر عبد الله المعيوف الهزيمة، حيث قال خلال تصريحات عقب المباراة: "مبروك للخصم ولم نقدم مباراة جيدة اليوم، ووقعنا في الأخطاء واستغلها المنافس، بداية مني حتى آخر لاعب في الفريق".

حارس الهلال تابع: "لم نظهر بالصورة المعتادة، والتي تجعلنا نخرج راضين عن أنفسنا، والهدف الثالث لم أتوقع أن الكرة ستعود إلى المرمى، واعتقدت أنها ستخرج إلى خارج المعلب، وفوجئت بها في الشباك".

وواصل: "باقي الأهداف تفوق فيها لاعبي الخصم على لاعبينا، وهو ما كلفنا الهزيمة التي تلقيناها في مباراة اليوم".

التعويض في المباريات القادمة

واختتم عبد الله المعيوف تصريحاته قائلًا: "التوفيق لم يكن حليفنا، وهذه هي كرة القدم، وأتمنى التوفيق في المباريات المقبلة وإسعاد جماهيرنا في القادم".

الهلال يستعد لمواجهة أجمك الأوزبكي يوم الثلاثاء القادم بالجولة الخامسة، ثم شباب الأهلي دبي يوم الجمعة بالجولة السادسة والأخيرة، ضمن منافسات دور المجموعات.

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وضعية الهلال في المجموعة

ويحتل الهلال المركز الثاني في المجموعة الأولى، بالتساوي مع استقلال دوشنبه صاحب الصدارة، بينما يحتل شباب الأهلي دبي المركز الثالث بأربع نقاط، ثم أجمك أخيرًا بنفس رصيد النقاط.

ويحتاج الهلال خلال المباراة القادمة، لتحقيق الفوز على أجمك، وتعثر شباب الأهلي، من أجل حسم بطاقة الصعود إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال بحاجة لإعادة حساباته

يحتاج فريق نادي الهلال الفترة القادمة، لإعادة حساباته من جديد، وذلك قبل نهاية الموسم، والدخول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي ستكون حاسمة بكل تأكيد.

وبعد المستوى المتذبذب الذي ظهر به الهلال خلال البطولة القارية، أصبح لا مفر من عملية إحلال وتجديد في صفوف الفريق، خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب بالفريق.

هذا بالإضافة إلى ضرورة تغيير الجهاز الفني الحالي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي لم يقدم المستوى المقنع للجماهير حتى الآن.